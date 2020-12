Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault allunga in testa, +25 su Kilde

Alexis Pinturault ha allungato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Il francese, grazie all’undicesimo posto ottenuto nello slalom in Alta Badia, ha rafforzato il proprio primato in graduatoria e si lancia con ancora più ottimismo verso lo slalom di Madonna di Campiglio in programma domani sera, ultima prova prima di Natale.

Il transalpino ora può vantare 25 punti di vantaggio sul norvegese Aleksander Kilde e 60 lunghezze sullo svizzero Marco Odermatt, entrambi assenti in occasione della prova tra i pali stretti sulla Gran Risa. Lo svizzero Ramon Zenhaeusern è in testa alla classifica riservata allo slalom perché quella odierna era la prima prova stagionale in questa specialità. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2020-2021:

1. Alexis Pinturault (Francia) 400

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 375

3. Marco Odermatt (Svizzera) 340

4. Filip Zubcic (Croazia) 239

5. Mauro Caviezel (Svizzera) 217

6. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 212

7. Tommy Ford (USA) 174

8. Lucas Braathen (Norvegia) 168

9. Loic Meillard (Svizzera) 165

9. Alexander Schmid (Germania) 165

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM 2020-2021:

1. Ramon Zenhaeusern (Svizzera) 100

2. Manuel Feller (Austria) 80

3. Marco Schwarz (Austria) 60

4. Alex Vinatzer (Italia) 50

5. Victor Muffat-Jeandet (Francia) 45

6. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 40

7. Daniel Yule (Svizzera) 36

8. Tanguy Nef (Svizzera) 32

9. Sebastian Foss-Solevaag (Norvegia) 29

10. Dave Ryding (Gran Bretagna) 26

Foto: Lapresse