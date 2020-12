CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Sulla mitica Gran Risa, dove ieri è andato in scena uno spettacolare gigante, ci sarà spazio per la prima gara stagionale tra i pali stretti, succulento antipasto dell’imperdibile slalom in programma domani sul Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio. Si gareggia sotto la luce del sole (martedì 22 dicembre si accenderanno invece i riflettori) e si tratta di una gara cruciale nella lotta per la Sfera di Cristallo, perché si arriva a questo appuntamento con una classifica particolarmente corta.

Il francese Alexis Pinturault, vincitore della gara di ieri, è al comando della classifica generale con appena un punto di vantaggio sul norvegese Aleksander Kilde e 26 lunghezze di margine sullo svizzero Marco Odermatt. Il transalpino ha dunque tutte le carte in regola per allungare visto che gareggerà in una specialità a lui particolarmente congeniale, anche perché il detentore della Sfera di Cristallo e il tonico elvetico non saranno al via. Da tenere in seria considerazione per la vittoria saranno anche il francese Clement Noel, i norvegesi Henrik Kristoffersen e Sebastian Foss-Solevaag, l’austriaco Marco Schwarz, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule, il francese Victor Muffat-Jeandet.

L’Italia spera in una grande prestazione da parte di Alex Vinatzer (scenderà col pettorale numero 10), il quale è però reduce da un’appendicite e dunque potrebbe non essere ancora al top della forma: servirà una prova di carattere da parte dell’azzurro per provare a portare a casa un buon risultato. Ci proveranno anche Manfred Moelgg (18), Simon Maurberger (19) e Stefano Gross (27). Con pettorale alto spazio anche a Federico Liberatore (39) e Tobias Kastlunger (65).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dello slalom maschile dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00 con la prima manche, la seconda scatterà alle ore 13.00. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse