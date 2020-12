Sci alpino, Madonna di Campiglio: programma, orari, tv. Slalom in notturna sulla 3Tre!

Dopo il primo slalom di ieri, disputato in Alta Badia, oggi la Coppa del Mondo di sci alpino propone una replica immediata. Il Circo Bianco si trasferisce a Madonna di Campiglio, sulla mitica pista 3-Tre, per la prova in notturna che andrà ad anticipare la pausa natalizia. Si va a chiudere un lungo filotto di gare per il comparto maschile che va a rendere un po’ più credibile una classifica generale che, per il momento, è ancora assolutamente in bilico. Cosa chiedere di più alla Coppa del Mondo di sci alpino se non lo slalom di Madonna di Campiglio sotto l’albero di Natale?

IN TV – Lo slalom di Madonna di Campiglio sarà trasmesso in diretta da Raisport (canale 227 di Sky e 57 dgt) e Eurosport (il canale sarà deciso in base alla programmazione).

In diretta streaming si potrà seguire su Rai Play, Eurosport Player e DAZN.

Non mancherà ovviamente la consueta DIRETTA LIVE testuale su OA Sport per non perdere lo spettacolo della 3-Tre!.

PROGRAMMA CDM SCI ALPINO 2020-2021

Martedì 22 dicembre

Ore 17.45 prima manche slalom Madonna di Campiglio

Ore 20.45 seconda manche slalom Madonna di Campiglio

Foto: Origo Valerio