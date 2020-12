Nella prima manche dello slalom speciale della Coppa del Mondo di sci alpino in corso in Alta Badia Alex Vinatzer è al comando. L’azzurro, visibilmente soddisfatto per quanto fatto nella prima metà di gara, ha parlato a caldo al microfono di Ettore Giovannelli per Rai Sport.

Vinatzer ha commentato così la sua prova: “Non me l’aspettavo, perché ho fatto un errore subito, inoltre mi sentivo lento. La pista ha una tracciatura lenta, ho provato a spingere. Il tracciato si segna, la neve è aggressiva, non si va veloce e bisogna spingere“.

Sulla sua condizione fisica in generale invece l’azzurro ha dichiarato: “A volte non essere al 100% forse aiuta perché non si cerca il limite, spero nella prossima gara di stare ancora meglio. Anche nella seconda manche ci saranno piccoli distacchi, bisognerà attaccare dove si può“.

Foto: Valerio Origo