Stefano Gross si è dovuto accontentare del 23mo posto nello slalom dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. L’italiano ha chiuso a 1.36 di ritardo dallo svizzero Ramon Zenhaeusern, vincitore della gara sulla Gran Rosa.

Prova non proprio brillante per l’azzurro, il quale ha analizzato in questo modo la sua gara attraverso i canali ufficiali della Fisi: “Sicuramente nella seconda manche faceva più caldo, ma io devo pensare a fare il mio. Non sono riuscito a imprimere il ritmo che avevo in allenamento, però vengo da una stagione difficile con un infortunio e tante uscite di pista, ho bisogno mentalmente di portare a casa qualche gara completa, per poi tirare fuori qualcosina in più e tornare nelle posizioni più importanti. Già da Madonna di Campiglio cercherò di fare qualcosa di meglio, mi sento bene fisicamente, devo riuscire a sbloccarmi mentalmente“.

Foto: Lapresse