LIVE Sci alpino, Discesa Val Gardena in DIRETTA: tutto pronto per lo spettacolo della Saslong, Paris vuole stupire!

11.09 Siamo giunti ad un filotto di gare davvero probanti prima della sosta natalizia, con punti pesanti in ottica classifica generale

11.06 Il programma è ancora ben lungi dall’essere concluso, dato che domani toccherà al gigante dalla Alta Badia, lunedì allo slalom, quindi martedì di nuovo slalom a Madonna di Campiglio

11.03 Si conclude la due-giorni altoatesina, dopo il superG di ieri vinto da Aleksander Aamodt Kilde

11.00 Buongiorno e benvenuti in Val Gardena, tra 45 minuti prenderà il via la discesa della Saslong!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Dopo il supergigante disputato ieri sulla celebre Saslong, oggi si passa alla prova regina della velocità, gara che prenderà il via alle ore 11.45 e ci regalerà il consueto grande spettacolo.

Dopo il superG vinto ieri da Aleksander Aamodt Kilde davanti a Mauro Caviezel e Kjetl Jansrud, oggi tocca alla discesa, con tanti pretendenti al successo finale. Vedremo se, finalmente, Dominik Paris sarà in grado di sfatare il tabù della Saslong, pista sulla quale ha conquistato due soli podi in carriera (uno per ogni specialità). Il nostro alfiere è ancora alla ricerca della migliore forma dopo il lungo stop e proverà a superare anche la ruggine che, gioco forza, lo sta ancora caratterizzando. Assieme a lui attenzione ai nostri Christof Innerhofer e Emanuele Buzzi, che vogliono rifarsi dopo la prova opaca di ieri. I rivali, come sempre, non mancheranno. Tra questi gli austriaci Max Franz, Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer, quindi gli svizzeri Mauro Caviezel, Beat Feuz e Carlo Janka, senza dimenticare tanti possibili outsider come si è visto in Val d’Isere, con il successo di Martin Cater.

La discesa della Val Gardena, valevole per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino, prenderà il via alle ore 11.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un istante della seconda gara sulla splendida Saslong!

