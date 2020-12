CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.11 Verene Gasslitter viene fatta ripartire e conclude in 43a posizione a 4.46

12.03 Importante successo, quindi, per Sofia Goggia che supera Corinne Suter e Breezy Johnson. La diretta live si chiude qui, ma rimarremo sempre pronti a segnalare eventuali inserimenti ai piani alti della classifica. Grazie e buon proseguimento di giornata!

CLASSIFICA DISCESA

1 Sofia Goggia 180 punti

2 Corinne Suter 180

3 Breezy Johnson 120

4 Ilka Stuhec 86

5 Ester Ledecka 76

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE

1 Petra Vlhova 425 punti

2 Michelle Gisin 298

3 Mikaela Shiffrin 275

4 Marta Bassino 273

5 Sofia Goggia 266

6 Federica Brignone 248

12.01 Mentre riparte la gara, ecco la classifica della discesa:

1 SOFIA GOGGIA ITA 1:44.70

2 Corinne Suter Svi a 24 centesimi

3 Breezy Johnson Usa a 27

4 Kajsa Vickhoff Lie Nor a 33

5 Kira Weidle Ger a 59

6 Ramona Siebenhofer Aut a 64

7 llka Stuhec Slo e Ester Ledecka Cze a 75

9 Michelle Gisin Svi a 77

10 Marie-Michelle Gagnon Can a 77

Le italiane:

15 Elena Curtoni a 1.37

17 Laura Pirovano a 1.51

24 Francesca Marsaglia a 2.11

29 Nadia Delago a 2.27

Marta Bassino chiude ad oltre 3 secondi

11.59 Gara ancora interrotta, vedremo come ripartirà

11.57 Isabella Wright (USA) cade e la gara è sospesa mentre era già partita la nostra Verena Gasslitter.

11.56 Con il pettorale numero 44 la statunitense Keely Cashman arriva al secondo intermedio con 22 centesimi di vantaggio, poi perde tutto e finisce 16a 1.41 davanti a Pirovano

11.54 Ormai abbiamo superato il pettorale numero 40, per cui Sofia Goggia può festeggiare la sua prima vittoria stagionale. Senza l’errore di ieri poteva essere doppietta, invece, Corinne Suter le ha soffiato la vittoria. Oggi la svizzera si è dovuta accontentare del secondo posto, in un duello che, sicuramente, impreziosirà questa stagione

11.51 Lin Ivarsson (SVE) arriva al secondo intermedio con 12 centesimi di vantaggio, ma al terzo ne perde già 73. La svede conclude in 29a posizione a 2.40

11.50 La svizzera Luana Fleutsch a sua volta arriva con 25 centesimi di vantaggio al secondo intermedio, ma al terzo accusa già 1.14. Al traguardo è 29a a 2.43.

11.49 Con il pettorale numero 38 la russa Julia Pleshkova arriva al secondo intermedio con 10 centesimi su Goggia, quindi perde un secondo nel terzo settore e va a concludere in 21a posizione a 2.10

11.48 La statunitense Jacqueline Wiles vola in avvio con 41 centesimi di vantaggio, poi perde 7 decimi nel tratto centrale e si accontentata del 17° crono a 1.61

11.47 La svizzera Juliana Suter inizia bene con soli 14 centesimi di distacco al secondo intermedio poi, a sua volta, perde tantissimi decimi e conclude in 32a posizione a 3.04.

11.46 Ancora una austriaca: Sabrina Maier. Ottima in avvio con 12 centesimi di vantaggio al secondo intermedio, poi perde progressivamente e conclude 25a a 2.27

11.44 L’austriaca Rosina Schneeberger chiude in 29a a 2.86

11.42 L’austriaca Ariane Raedler è 22a a 2.23, scivola ancora più in giù Delago

11.40 Nadine Fest chiude solamente 29a, mentre Rahel Kopp (Svi) fa addirittura peggio ed è 31a 3.40

11.38 Sofia Goggia vola in testa alla classifica di discesa con 180 punti, pari merito con Corinne Suter. L’azzurra è quinta nella generale a quota 266.

11.37 Ora possiamo dirlo, sono scese 30 atlete: Sofia Goggia ha vinto la discesa di Val d’Isere con 0.24 su Corinne Suter e 0.27 su Breezy Johnson! Ottava affermazione in carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca, la quinta in discesa.

11.36 BRIVIDO ASSURDO! La norvegese Kajsa Vickhoff Lie aveva ancora 0.65 di vantaggio al terzo intermedio! Nel finale ha perso e si è inserita in quarta posizione a 0.33 da una Sofia Goggia che oggi si è proprio sudata questa VITTORIA!

11.34 Spaventosa la Lie. 0.87 di vantaggio al secondo intermedio.

11.34 Gara assurda della Gagnon. A 31 anni è nona a 0.88! Non era mai finita nella top10 in carriera in discesa. Ora la norvegese Lie.

11.33 0.05 di vantaggio per la canadese Gagnon al terzo intermedio, pericolo…

11.32 La svizzera Flury è 15ma a 1″70, appena dietro Laura Pirovano.

11.31 Può fare una buona gara Flury. 0.20 di ritardo al terzo intermedio, 0.94 al quarto.

11.30 Non è finita…0.48 di vantaggio per la svizzera Flury al secondo intermedio!

11.29 La transalpina Gauthier è 19ma a 2″24, dunque davanti a Nadia Delago.

11.28 Il livello si sta abbassando. 23ma a 2″76 la francese Piot, pettorale n.26. Aspettiamo la norvegese Lie con il 30.

11.26 L’austriaca Scheyer è 21ma a 2″58, appena dietro Nadia Delago.

11.24 La pista comunque è più veloce. Aspettiamo a cantare vittoria. La svizzera Nufer è 11ma a 1″21 da Sofia Goggia.

11.22 Buona gara per l’austriaca Puchner, decima a 1″10. Elena Curtoni ora è 12ma, 13ma Laura Pirovano, 16ma Francesca Marsaglia, 19ma Nadia Delago, 22ma ed ultima Marta Bassino.

11.21 Quali pericoli rimangono per Sofia Goggia? Forse solo la norvegese Lie con il n.30.

11.20 20ma a 2″90 l’austriaca Haaser.

11.18 Nadia Delago è 18ma a 2″27. Una gara discreta, finirà certamente in zona punti.

11.17 Nadia Delago in vantaggio di 0.42 su Sofia Goggia al secondo parziale.

11.16 Dopo le prime 20 è in testa Sofia Goggia con 0.24 sulla svizzera Corinne Suter e 0.27 sull’americana Breezy Johnson. Sono le stesse tre atlete salite sul podio ieri, anche se le prime due posizioni sono invertite.

11.14 Gisin per fortuna perde tanto nel finale ed è ottava a 0.77. Ma Sofia Goggia ha davvero tremato. La pista si sta velocizzando, soprattutto nella parte alta.

11.13 Beffa in arrivo. 0.16 di vantaggio per Gisin al quarto intermedio.

11.13 Allucinante Gisin, 0.77 di vantaggio al secondo intermedio. La pista si sta velocizzando.

11.11 Stuhec è sesta a 0.75, pari merito con Ester Ledecka. 10ma Elena Curtoni, 11ma Laura Pirovano. Ora la svizzera Michelle Gisin.

11.11 0.34 di ritardo per Stuhec al quarto rilevamento.

11.10 0.88 di vantaggio per Stuhec dopo due intermedi. E’ davvero troppo…Goggia trema sul serio.

11.09 Mowinckel 14ma a 2″14. Ora attenzione ad Ilka Stuhec, forse realmente l’ultima insidia vera per Sofia Goggia.

11.09 Mowinckel paga dazio nel tratto tecnico ed è dietro di 1″16 al quarto intermedio.

11.08 Attenzione alla norvegese Mowinckel, 0 54 di vantaggio al secondo parziale!

11.07 Un errore alla compressione relega Elena Curtoni in nona piazza a 1″37. Per tre quarti di gara si è giocata il podio.

11.06 Elena Curtoni avanti di 0.29 su Sofia Goggia dopo due intermedi. E dire che la valtellinese non è mai stata una super scivolatrice.

11.04 La svizzera Haehlen è 11ma a 2″00. Laura Pirovano resiste nella top10, ora è nona. Tocca ad Elena Curtoni.

11.03 L’americana Johnson è terza a 0.27 da Sofia Goggia. Ha commesso un paio di errori che le sono costati cari. Sofia Goggia ringrazia, ma la bergamasca perde troppo nei tratti dove conta la scorrevolezza. 0.74 dalla statunitense sono davvero eccessivi.

11.02 DIETROOOOOOOOO!!! DIETROOOOOO!!! LA VITTORIA E’ VICINA!

11.01 0.74 di vantaggio per Johnson dopo due intermedi. L’americana fa tanta paura.

11.01 Ora forse l’ultimo grande pericolo, l’americana Johnson, ieri terza.

11.00 Lara Gut-Behrami è sesta a 1″04. Laura Pirovano ora è ottava a 1″51.

10.59 0.28 di ritardo per la svizzera al terzo intermedio.

10.59 2 decimi di vantaggio per Gut al secondo intermedio. E lei le curve sa dipingerle…

10.58 Gara solida di Ramona Siebenhofer, quarta a 0.64. Attenzione adesso alla svizzera Lara Gut-Behrami, una fuoriclasse sempre da temere.

10.57 Resta pericolosa l’austriaca, dietro di 0.24 al quarto intermedio.

10.57 L’austriaca Siebenhofer, grande scivolatrice, ha ben 0.53 di vantaggio al secondo parziale.

10.56 Venier è nona a 2″26. Laura Pirovano mette nel mirino la top15. Almeno…

10.55 0.53 di ritardo per Venier al terzo parziale. Dove c’è da pennellare le curve, Sofia Goggia non ha rivali.

10.55 Pericolo! L’austriaca Venier ha 0.30 di vantaggio dopo due intermedi!

10.54 La sincerità di Marta Bassino alla RAI: “Oggi non me la sono sentita, ho sciato per arrivare al traguardo“.

10.53 Sono scese le prime dieci atlete. Sofia Goggia, oggi molto più solida tecnicamente rispetto a ieri, è al comando con 0.24 su Corinne Suter e 0.59 su Kira Weidle. Sesta una brava Laura Pirovano a 1″51, ottava Francesca Marsaglia a 2″11, ultima Marta Bassino a 3″24.

10.52 Tippler settima a 1″82!

10.51 L’austriaca Tippler paga 0.34 al terzo intermedio, 0.94 al quarto.

10.50 Corinne Suter è seconda a 0.24 da Sofia Goggia! L’azzurra tira un sospiro di sollievo all’arrivo e ora inizia a sperare nella vittoria!

10.50 DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! DIETROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!

10.49 0.26 di ritardo all’ultimo intermedio….

10.49 2 decimi di ritardo per Suter al quarto intermedio! Goggia ha pennellato le curve e la svizzera è dietro, ma resta pericolosa!

10.48 Purtroppo anche oggi Suter fa il vuoto nella parte alta. 0.49 di vantaggio dopo due intermedi, è tantissimo.

10.47 Distacco notevole per Marsaglia, sesta a 2″11. Ora si decide questa gara: c’è la grande favorita Corinne Suter. La svizzera punta al bis dopo la vittoria di ieri.

10.46 Le azzurre non sono scorrevoli. Marsaglia accusa già 0.28 da Sofia Goggia dopo due intermedi. Come detto ieri, si avverte la mancanza di Nicol Delago, forse la migliore al mondo nel far correre gli sci nei tratti semplici.

10.45 Ledecka è terza a 0.75. Resiste in seconda posizione la tedesca Weidle a 0.59. Ora Francesca Marsaglia, poi Corinne Suter: si avvicina il momento decisivo della gara.

10.44 0.58 di ritardo per la ceca dopo quattro intermedi.

10.44 0.23 di vantaggio per Ledecka al secondo rilevamento. Sofia Goggia, come ieri, presta il fianco nella parte alta.

10.43 Laura Pirovano discreta, quarta a 1″51. Per metà gara è stata bravissima, nel finale ha patito la stanchezza. Tocca alla ceca Ester Ledecka, una leggenda degli sport invernali: è campionessa olimpica sia nello snowboard sia nello sci alpino!

10.41 Buon avvio di Laura Pirovano! 0.12 di vantaggio al secondo rilevamento!

10.40 Oggi non brilla Ortlieb, terza a 1″33 da Sofia Goggia. Adesso da seguire Laura Pirovano, una giovane azzurra molto interessante.

10.40 Già 0.32 di ritardo per l’austriaca al terzo intermedio, 0.89 al quarto. Goggia tranquilla.

10.39 Ortlieb dietro di 0.16 al primo intermedio, ma avanti di 0.16 al secondo. Ora la parte tecnica.

10.38 Anche Petra Vlhova, su piste come questa, non è pronta per eccellere nella velocità. Non è ancora una polivalente a tutto tondo come Mikaela Shiffrin. La slovacca è terza a 2″58. Ora subito un esame severo per Sofia Goggia, c’è la temibile austriaca Ortlieb.

10.36 1’44″70 per Sofia Goggia, 3 centesimi meglio rispetto a ieri. E’ in testa con 0.59 sulla tedesca Weidle. Oggi la bergamasca è stata molto più solida, non si è presa rischi eccessivi e non ha commesso errore evidenti. Ora Petra Vlhova.

10.35 0.04 di ritardo al primo intermedio, 0.10 al secondo.

10.35 Tocca a Sofia Goggia. Tratteniamo il respiro per i prossimi 2 minuti scarsi…

10.34 La tedesca rifila addirittura 2″65 ad una Marta Bassino che oggi ha fatto fatica.

10.32 Già 1″22 di vantaggio per Weidle su Marta Bassino dopo due intermedi. Purtroppo l’azzurra, su queste piste, non può essere competitiva in discesa.

10.31 1’47″94 il tempo di Marta Bassino. Ieri aveva sciato in 1’46″53, si è peggiorata. Ora la tedesca Weidle, poi Sofia Goggia.

10.30 Iniziata la discesa femminile con Marta Bassino!

10.29 Marta Bassino al cancelletto di partenza.

10.28 La prima a partire sarà Marta Bassino. Ieri ha sciato bene nel tratto tecnico, ma sui piani ha perso un’erormità, come di consueto.

10.25 Sofia Goggia può certamente giocarsela, tuttavia dovremo trattenere il fiato durante la discesa della bergamasca, sempre molto incline a prendersi dei rischi pazzeschi.

10.23 La donna da battere sarà la svizzera Corinne Suter, ormai la n.1 in discesa. L’anno scorso ha vinto la Coppa del Mondo di specialità, ieri ha impressionato: è un’atleta completa, scorrevole e abile anche nelle curve tecniche. Non ha punti deboli.

10.20 Ricordiamo che Federica Brignone, a scopo precauzionale, non sarà in gara con il pettorale n.15. Vuole recuperare bene in vista del superG di domani. Qui il video della caduta di ieri.

10.18 I pettorali di partenza delle azzurre in gara oggi: 1 Bassino, 3 Goggia, 6 Pirovano, 8 Marsaglia, 17 Elena Curtoni, 21 Nadia Delago, 46 Gasslitter.

10.14 La startlist della discesa di oggi:

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

3 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

6 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

7 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

8 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

11 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

13 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

15 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

16 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

19 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

20 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

21 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

22 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

23 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

24 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

25 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

26 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

27 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

28 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

29 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

30 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

33 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

34 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

35 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

36 516519 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

37 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

38 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

39 516373 FLUETSCH Luana 1995 SUI Stoeckli

40 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

41 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

42 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

43 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

44 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

45 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

46 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

47 198037 ERRARD Anouck 1999 FRA

48 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

50 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

51 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

10.11 Federica Brignone, come annunciato in precedenza, non ci sarà. Ieri la valdostana è rimasta vittima di una brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze. Oggi i postumi si sono fatti sentire e, per precauzione, ha preferito non rischiare. Una scelta che ci sentiamo di condividere. Domani dovrebbe essere in gara nel superG.

10.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della seconda discesa femminile di Val d’Isere.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Si replica sulla pista Oreiller – Killy dopo la vittoria di Corinne Suter davanti a Sofia Goggia.

Si ripropone il duello a distanza tra la svizzera e l’azzurra, che sono nuovamente le grandi favorite. Goggia dovrà, però, notevolmente migliorare nella parte di piano iniziale, dove ha perso oltre sei decimi nei confronti dell’elvetica. In casa Italia ci sarà al cancelletto di partenza Federica Brignone, nonostante qualche botta per la caduta di ieri. Elena Curtoni punta ad una nuova Top-10, mentre Marta Bassino vorrà ottenere un buon piazzamento in chiave classifica generale.

Fari puntati sull’americana Breezy Johnson, sul podio ieri, ma anche sulla slovena Ilka Stuhec, sulla svizzera Lara Gut-Behrami o l’austriaca Nina Ortlieb. La speranza è anche quella che non ci siano tante cadute come nella prima discesa, caratterizzata da quella davvero spaventosa di Nicole Schmidhofer, che ha riportato la rottura del crociato e del collaterale.

La seconda discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021, comincerà alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

Foto LaPresse