DIRETTA Sci alpino, seconda manche Santa Caterina LIVE: che rimonta di Zubcic! Battuti Kranjec e Odermatt. Azzurri lontanissimi

La cronaca della gara: Filip Zubcic vince a Santa Caterina Valfurva

14.21: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la seconda gara di Santa Caterina. Buona giornata!

14.18: Questa la classifica finale del gigante di Santa Caterina:

1 ZUBCIC Filip CRO 2:15.06

2 KRANJEC Zan SLO 2:15.18 +0.12

3 ODERMATT Marco SUI 2:15.36 +0.30

4 MEILLARD Loic SUI 2:15.72 +0.66

5 PINTURAULT Alexis FRA 2:15.86 +0.80

6 FORD Tommy USA 2:16.04 +0.98

7 ZAMPA Adam SVK 2:16.21 +1.15

8 FAIVRE Mathieu FRA 2:16.30 +1.24

9 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:16.37 +1.31

10 READ Erik 2:16.54 +1.48

14.17: Male gli italiani, al di sotto delle aspettative, entrambi vittime di errori gravi nella seconda manche: 21mo Borsotti, 23mo De Aliprandini

14.16: Pinturault quinto, Kilde nono, Kristoffersen malissimo: 22mo, questi i piazzamenti dei pretendenti alla Coppa del Mondo ma anche Odermatt a questo punto potrebbe dire la sua

14.13: VINCE ZUBCIC!!! IL CROATO TRIONFA CON 12 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU KRANJEC CHE PERDE TUTTO NEL FINALE!!!!

14.11: Sarà sul podio il giovane svizzero Odermatt che è secondo a 3 decimi da Zubcic con una buona seconda manche. Ora tocca a Kranjec

14.10: Allunga un po’ le linee il francese Pinturault che non approfitta fino in fondo della defaillance di Kristoffersen e chiude terzo a 80 centesimi. Zubcic è sul podio e la Svizzera è sul podio

14.09: Lo svizzero Meillard non riesce a tenere il ritmo di Zubcic e si deve accontentare del secondo posto con 66 centesimi di ritardo

14.08: Errore grave nel finale per lo statunitense Ford che chiude al secondo posto a 98 centesimi da Zubcic

14.06: Bravo il croato Zubcic che vola nella seconda manche ed ha 1″15 di vantaggio! Potrebbe essere da podio!!!

14.05: Guardingo, sempre in difesa il norvegese Kilde, che recupera tantissimo nel finale ma senza riuscire ad andare in testa: 16 centesimi di ritardo ed è terzo

14.04: Vittima di un errore gravissimo in alto il norvegese Kristoffersen che continua a perdere ed è 15mo a 1″63 dalla vetta

14.01: C’è Kristoffersen!

14.00. Perde progressivamente il tedesco Schmid nei confronti di Adam Zampa ed è quarto a 44 centesimi. Zampa eguaglia per ora il miglior risultato in carriera

13.58: Manche da dimenticare per il norvegese Nestvold-Haugen che chiude quarto a 71 centesimi da Zampa. Discreto solo nel finale

13.57: Doppio errore nella seconda parte per il canadese Philp che chiude al nono posto a 1″32 da Adam Zampa

13.55: Esce subito di scena il tedesco Luitz

13.54: Bravissimo lo slovacco Zampa che va al comando con 9 centesimi, pur perdendo tanto nel finale!

13.53: Ce la fa il francese Faivre che perde tanto in alto ma recper nel finale e chiude con 24 centesimi di vantaggio su Read

13.52: Esce di scena Feller che aveva rischiato tantissimo già in alto

13.48: Gravissimo errore nel finale per De Aliprandini che affonda ed è decimo a 1″44 da Read

13.47: Il francese Muffat-Jeandet non riesce a tenere il ritmo di Read ed è sesto a 98 centesimi. Ora De Aliprandini

13.46: Perde progressivamente lo statunitense Ligety che si inserisce in sesta posizione a 1″08 da Read

13.44: Un errore dopo l’intermedio per il norvegese Braathen, vittorioso a Solden: è secondo a 38 centesimi da Read

13.43: Linee più larghe rispetto a read per il norvegese McGrath che chiude al terzo posto a 62 centesimi dal canadese

13.42. Perde tantissimo nella seconda parte dopo l’errore a metà tracciato Giovannio Borsotti che è sesto a 1″25 da Read

13.41: Perde qualcosa l’austriaco Schwarz nel finale e chiude al secondo posto a 6 decimi dal canadese. Ora Borsotti

13.39: Grande prova del canadese Read che si inserisce al primo posto con 84 centesimi di vantaggio su Bissig

13.38: Il sorprendente finlandese Torsti conclude la sua prova al sesto posto a 1″17 dalla testa ma per lui già esserci è un successo

13.37 Una sbavatura nella parte centrale per lo svizzero Murisier che accumula un grave ritardo rispetto al compagno di squadra e chiude quarto a 99 centesimi

13.36: Tiene lo stesso ritmo di Bissig nella seconda parte di gara dopo aver perso tanto in alto l’austriaco Pertl che chiude al secondo posto a 39 centesimi

13.35: Perde progressivamente l’austriaco Leitinger che chiude con 1″13 di ritardo dallo svizzero

13.33: Un errore nella parte centrale non ferma lo svizzero Bissig che va in testa con 77 centesimi di vantaggio su Zampa

13.32: Perde progressivamente il russo Andrienko e chiude secondo a 82 centesimi

13.31: Senza particolari sbavature il ceco Zampa chiude con il tempo globale di 2’18″15

13.29: Lo slovacco Zampa è al cancelletto

13.26: 48 porte per questa seconda manche, -1 grado la temperatura, continua a nevicare ininterrottamente da questa notte

13.24: Il primo a partire sarà lo slovacco Zampa, seguito dal russi Andrienko e dallo svizzero Bissig

13.21: Questa la classifica al termine della prima manche:

1 KRANJEC Zan SLO 1:04.34

2 ODERMATT Marco SUI +0.46

3 PINTURAULT Alexis FRA +0.48

4 MEILLARD Loic SUI +0.49

5 FORD Tommy USA +0.60

6 ZUBCIC Filip CRO +0.69

7 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.04

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.19

9 SCHMID Alexander GER +1.23

10 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR +1.37

13.18: Eliminati gli altri azzurri, Riccardo Tonetti (34°), Roberto Nani (40°), Daniele Sorio (44°), Alex Hofer (49°), Hannes Zingerle (50°), Stefano Baruffaldi (54°).

13.15: Luca de Aliprandini è 17mo, staccato di oltre due secondi (+2.04) dalla vetta. Ritardo di 2.26, invece, per Giovanni Borsotti, che è riuscito a qualificarsi su una pista ormai al limite.

13.13: Prima manche molto negativa per la squadra norvegese: Aleksander Aamodt Kilde è settimo a 1.04 davanti ad un irriconoscibile Henrik Kristoffersen, che ha accusato addirittura 1.19 da Kranjec, nonostante un buon numero di partenza. Addirittura 19mo il vincitore di Solden Braathen, partito con il numero 8.

13.10: Quinta piazza per l’americano Tommy Ford (+0.60), che ha preceduto il croato Filip Zubcic (+0.69).

13.07: Subito dietro Alexis Pinturault terzo a 48 centesimi e l’altro elvetico Loic Meillard a 49 centesimi dalla testa della classifica, unico tra quelli fuori dai primissimi a partire, ad inserirsi nelle posizioni di testa della classifica nella prima manche con il pettorale 11

13.03: Un primato netto quello di Kranjec, che nella seconda manche partirà con un buon vantaggio sugli avversari. In seconda posizione c’è lo svizzero Marco Odermatt, che ha accusato 46 centesimi di ritardo

13.00: In testa, dopo la prima manche c’è lo sloveno Kranjec che ha fermato il cronometro sull’1’04”34, risultando il migliore a metà gara su un tracciato sicuramente condizionato dalla fitta nevicata in corso, sfruttando al meglio il pettorale numero 5

12.58: Pochissima Italia nella prima manche con solo due atleti qualificati per la seconda parte di gara, de Aliprandini, 17mo e Borsotti 21mo: il loro obiettivo plausibile sarà quello di centrare un posto nei primi 15.

12.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla seconda manche dello slalom gigante maschile di Santa Caterina

La presentazione della gara – Programma e tv della giornata – I precedenti dell’Italia a Santa Caterina – La classifica della Coppa del Mondo maschile – La cronaca della prima manche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Dopo la prima manche disputata questa mattina sotto una fitta nevicata, dalle ore 13.30 andremo a delineare il podio della prima prova tra le porte larghe sulle nevi italiane. Ricordiamo che, sulla pista lombarda, si gareggerà anche nella giornata di domani, sempre con un gigante.

Dopo l’esordio stagionale di Soelden, con il podio composto da Lucas Braathen, Marco Odermatt e Gino Caviezel, chi sarà il trionfatore sulla pista intitolata a Deborah Compagnoni? La prima manche ha messo in mostra un sontuoso Zan Kranjec. Lo sloveno ha dominato la scena con il tempo di 1:04.34 con 46 centesimi sullo svizzero Marco Odermatt e 48 su Alexis Pinturault. Quarta posizione per lo svizzero Loic Meillard a 49 centesimi, dopo un finale straordinario, quinta per statunitense Tommy Ford a 60, quindi è sesto il croato Filip Zubcic a 69 davanti ad Aleksander Aamodt Kilde a 1.04. Delude Henrik Kristoffersen, che accusa un distacco di 1.19 in sesta posizione, mentre fanno ancora peggio il nostro Luca De Aliprandini che accusa 2.05 e il norvegese Lucas Braathen, che chiude a 2.14, dopo aver vinto la prima prova stagionale di Soelden. Out Gino Caviezel e Cyprien Sarrazin. Non si sono qualificati per la seconda manche: Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle.

La seconda manche del gigante di Santa Caterina Valfurva, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 maschile, prenderà il via alle ore 13.30 con la classica inversione dei trenta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della gara, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!

