Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault in testa, +25 su Kristoffersen

Alexis Pinturault è balzato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Il francese ha vinto il parallelo di Lech, al termine di un’accesissima finale con il norvegese Henrik Kristoffersen, e si è così preso il primato in graduatoria con 150 punti all’attivo. Il transalpino ha ora 25 punti di vantaggio proprio sul norvegese Henrik Kristoffersen, mentre il norvegese Lucas Braathen è terzo a -37. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 e tutte le graduatorie delle singole specialità che sono andate in scena almeno una volta in questo avvio di stagione.

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021:

1. Alexis Pinturault (Francia) 150

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 125

3. Lucas Braathen (Norvegia) 113

4. Gino Caviezel (Svizzera) 100

5. Marco Odermatt (Svizzera) 80

6. Alexander Schmid (Germania) 76

7. Stefan Luitz (Germania) 54

8. Adrian Pertl (Austria) 50

9. Filip Zubcic (Croazia) 48

10. Semyel Bissig (Svizzera) 45

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE 2020-2021:

1. Lucas Braathen (Norvegia) 100

2. Marco Odermatt (Svizzera) 80

3. Gino Caviezel (Svizzera) 60

4. Alexis Pinturault (Francia) 50

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 45

CLASSIFICA PARALLELO MASCHILE:

1. Alexis Pinturault (Francia) 100

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 80

3. Alexander Schmid (Germania) 60

4. Adrian Pertl (Austria) 50

5. Semyel Bissig (Svizzera) 45

