Sci alpino, Santa Caterina 2020: prima volta in gigante per gli uomini. Grande sfida generazionale tra Braathen, Odermatt, Pinturault e Kristoffersen

Nelle mani del meteo. Le abbondanti nevicate annunciate su quasi tutto l’arco alpino nel weekend rischiano di condizionare e non poco il programma dello sci alpino in Coppa del Mondo. Un peccato perché il calendario prevede l’inedito slalom gigante di Santa Caterina, in versione back to back, per gli uomini. Proprio sotto St. Moritz, sede delle gare femminili nel weekend, si trova la Valtellina e spostandosi un po’ verso est si arriva giusto a casa di Deborah Compagnoni, cui è intitolata l’omonima pista, che da domani ospiterà i due giganti di Coppa del Mondo maschile cancellati in Val d’Isère per mancanza di neve. A Santa Caterina i maschi hanno già gareggiato cinque volte in Coppa del Mondo dal 2014, due in discesa, una in superG, combinata e slalom. Mancavano solo le porte larghe e adesso sono arrivate. Va ricordato che qui l’8 dicembre del 1991 ottenne il suo primo dei 44 podi nel circuito proprio Deborah, dietro Vreni Schneider e proprio in gigante.

L’organizzazione italiana ha raccolto la sfida di riuscire a mettere in piedi due gare in pochi giorni e ora tutto è pronto: effettuati diversi lavori in pista per rendere il fondo molto compatto e adatto alle caratteristiche dei più grandi campioni internazionali; posizionate le reti di sicurezza secondo gli standard previsti dalla FIS e approntate infine tutte le misure richieste dai protocolli sanitari per contrastare in modo efficace ogni rischio di contagio. Niente pubblico, ovviamente, ma tra atleti, staff tecnici e staff organizzativo saranno circa 450 le persone che approderanno sulla “Deborah Compagnoni”, in Valfurva, e daranno di fatto il via alla tournée delle gare italiane, che proseguirà poi con le classiche tra Gardena, Badia, Campiglio e Bormio, entro fine anno. “La credibilità conquistata dalla montagna italiana – precisa il Presidente FISI, Flavio Roda – ha portato ancora una volta i suoi frutti: all’Italia possono essere affidati eventi internazionali di alto livello anche con pochi giorni di preavviso, perché grazie alle grandi professionalità e alla passione degli imprenditori è universalmente noto che da noi le gare si riescono a portare a termine positivamente. Tutto ciò non fa che mandare un messaggio ben chiaro alle istituzioni nazionali, sulle capacità e la serietà di chi opera sulla montagna italiana”.

In gigante gareggeranno per l’Italia Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Riccardo Tonetti, Roberto Nani, Hannes Zingerle, Daniele Sorio, Stefano Baruffaldi, e, promosso ieri dopo il 5° posto in Coppa Europa a Gurgl (Austria), Alex Hofer. Lo spettacolo sarà per palati fini, con la sfida tra Braathen, vincitore a sorpresa a Soelden, lo scorso 18 ottobre, e chiamato alla riconferma, Odermatt, di rientro dopo la positività al Covid-19, Pinturault e Kristoffersen, di nuovo in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo e freschi di doppia sfida finale a Lech, in parallelo. Non solo questi quattro nomi, naturalmente, perché le gare maschili si aprono a un’ampia rosa di protagonisti, da Zubcic a Kranjec, da Haugen a Kilde, atteso al riscatto dopo la caduta sul Rettenbach, quando pure aveva iniziato sciando molto bene, finché è rimasto in gara…

