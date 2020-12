Giganti Santa Caterina: orari, programma e tv Coppa del Mondo sci alpino. La guida del week-end

Santa Caterina Valfurva è pronta ad ospitare per la prima volta un gigante maschile di Coppa del Mondo. Una due giorni dedicata agli specialisti delle porte larghe sulla pista dedicata alla mitica Deborah Compagnoni. Grande attesa per il duello a distanza tra Alexis Pinturault ed Henrik Kristoffersen, ma il pronostico è comunque apertissimo, visto che per il podio lottano almeno 10 atleti. Tra questi c’è anche un Luca de Aliprandini voglioso di far bene sulle nevi di casa.

Di seguito il programma delle gare di Santa Caterina, valevoli per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Loading...

Loading...

GARE SANTA CATERINA 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO

SABATO 5 DICEMBRE

ore 10.30 Prima manche gigante

ore 13.30 Seconda manche gigante

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 10.00 Prima manche gigante

ore 13.00 Seconda manche gigante

GARE SANTA CATERINA 2020: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, SkyGo e DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse