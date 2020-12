Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Alexis Pinturault in testa, +47 su Zubcic

Alexis Pinturault si conferma in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino dopo il primo gigante di Santa Caterina Valfurva. Il francese ha concluso la gara in quinta posizione, ma ha conservato il primo posto in classifica e ora vanta 47 punti di vantaggio sul croato Filip Zubcic, oggi eccellente vincitore sul pendio italiano. Lo svizzero Marco Odermatt è a -55, il norvegese Henrik Kristoffersen si trova già a -61 a causa di un grosso errore commesso nella seconda manche.

Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile dopo la disputa del primo gigante di Santa Caterina Valfurva. Domani è in programma un’altra prova in questa specialità sempre nella località italiana.

Loading...

Loading...

CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021:

1. Alexis Pinturault (Francia) 195

2. Filip Zubcic (Croazia) 148

3. Marco Odermatt (Svizzera) 140

4. Lucas Braathen (Norvegia) 135

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 134

6. Zan Kranjec (Slovenia) 122

7. Gino Caviezel (Svizzera) 100

7. Alexander Schmid (Germania) 100

9. Loic Meillard (Svizzera) 95

10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norvegia) 64

20. Luca De Aliprandini (Italia) 34

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE 2020-2021:

1. Marco Odermatt (Svizzera) 140

2. Filip Zubcic (Croazia) 122

2. Lucas Braathen (Norvegia) 122

4. Zan Kranjec (Slovenia) 116

5. Alexis Pinturault (Francia) 95

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse