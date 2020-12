DIRETTA Sci alpino, Gigante Santa Caterina LIVE: Odermatt domina, 6° De Aliprandini con rimpianti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DEL GIGANTE DI SANTA CATERINA

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO

ODERMATT: “I MIEI OBIETTIVI SONO ANCORA PIU’ ALTI…”

DE ALIPRANTINI: “PECCATO PER QUELL’ERRORE…”

14.05 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

14.03 In classifica generale Odermatt sale al comando con 240 punti, pari merito con Pinturault. I velocisti, tuttavia, non sono ancora entrati in azione…Purtroppo per il francese, lo svizzero porterà a casa punti pesanti anche in discesa e superG…

14.01 Luca De Aliprandini ha chiuso a 0.11 dal podio e 0.13 dal secondo posto. C’è grande amarezza, ma anche la consapevolezza che l’azzurro, se scia come sa, è una mina vagante che può spaventare chiunque. Oggi ha rischiato il tutto per tutto nella seconda manche, ha commesso diversi errori, tuttavia l’approccio è quello giusto. Il suo giorno arriverà, e chissà che non capiti in una occasione importante…

13.56 Quarta piazza per Meillard a 0.78, quinto Pinturault a 0.82, ottimo sesto Luca De Aliprandini a 0.86. Completano la top10 Nestvold-Haugen, Zampa, Schmid e Read. 12° Kristoffersen, 15° Kilde, 24° Baruffaldi, 27° Tonetti.

13.54 La classifica era cortissima, poi è arrivato Odermatt ed ha rifilato oltre 7 decimi a tutti…Attenzione perché questo ragazzo può vincere la Coppa del Mondo generale già quest’anno! In discesa e superG è già molto competitivo.

13.52 CHE SPETTACOLO! Impressiona Marco Odermatt: lo svizzero ottiene il terzo podio in tre gare e, soprattutto, conquista una vittoria nettissima! L’elvetico trionfa con 0.73 su Ford e 0.75 su Zubcic!

13.49 Il norvegese Nestvold-Haugen è sesto a 0.18, dunque alle spalle di De Aliprandini. I primi 10, al momento, sono racchiusi in mezzo secondo! Ora manca solo lo svizzero Marco Odermatt, difende 0.43 su Ford. Zubcic, intanto, è sicuramente sul podio: il croato era 21° al termine della prima manche.

13.47 Classifica assurda! Pinturault è quarto a soli 9 centesimi da Ford! De Aliprandini è quinto a 0.13! Ora mancano solo Nestvold-Haugen e Odermatt!

13.46 FORD IN TESTA PER 2 CENTESIMI! L’americano è il nuovo leader della gara! De Aliprandini quarto a 0.13. Tocca al francese Pinturault, che si gioca la Coppa del Mondo.

13.44 Altra brutta giornata per Kristoffersen. E’ ottavo a 0.56: così la Coppa del Mondo generale non si vince…Sempre terzo De Aliprandini, per il quale aumentano i rimpianti. Ora l’americano Ford, parte con ben 0.82 su Zubcic.

13.43 Grave errore per Gino Caviezel, che di fatto si è fermato e poi è ripartito. Ultimo posto per lo svizzero, anche alle spalle di Baruffaldi e Tonetti. Ora si entra nella fase decisiva con i top5. Si comincia con Kristoffersen, che difende 0.65 su Zubcic!

13.41 Brutta manche per il norvegese Kilde. E’ decimo a 0.64. Porterà a casa pochi punti per la classifica generale. Ora lo svizzero Caviezel, parte con 0.57 su Zubcic.

13.40 PAZZESCO! Lo svizzero Loic Meillard è secondo a soli 3 centesimi da Zubcic! De Aliprandini ora è 3° a 0.11. Mancano sette atleti.

13.37 De Aliprandini è sicuro di chiudere tra i migliori dieci. Ma, a questo punto, senza i tanti errori commessi si sarebbe giocato il podio. Comunque, di questi tempi, va bene così. Come si suol dire: “Prendi e porta a casa”.

13.36 Perde tante posizioni il francese Faivre, addirittura 13° a 0.85.

13.35 Niente da fare nemmeno per Zampa, terzo a 0.26 da Zubcic. Sempre secondo De Aliprandini, la top10 è ormai ad un passo.

13.33 Schmid è terzo a 0.34 da Zubcic. Ha perso un secondo tra il primo ed il terzo intermedio: in quel tratto il croato ha fatto la differenza. Ora i migliori dieci dopo la prima manche, si parte dallo slovacco Adam Zampa.

13.32 Breve sosta per sistemare una porta. Parte ora il tedesco Schmid con 0.40 su Zubcic.

13.30 Kranjec, come tutti, perde tantissimo nel finale. E’ solo decimo a 8 decimi da Zubcic. Che peccato per De Aliprandini: e se si fosse giocato il podio? L’azzurro ha sbagliato davvero tanto, finendo lungo di linea ed inseguendo per diverse porte la traiettoria ideale. L’approccio, però, è stato davvero quello giusto: meglio rischiare il tutto per tutto e cercare l’impresa, piuttosto che sciare in maniera conservativa pensando ad un piazzamento.

13.28 Il francese Favrot è sesto a 0.59. De Aliprandini può comunque sperare nella top10, perché è molto vicino a Zubcic in termini di distacco. Attenzione ora allo sloveno Zan Kranjec!

13.27 NOOOOO! De Aliprandini è secondo per soli 11 centesimi! L’azzurro aveva 0.70 di vantaggio al primo intermedio, 0.89 al secondo! Ha rischiato il tutto per tutto, ha fatto bene. Nel finale ha commesso diversi errori, ma almeno ci ha provato. Bravo.

13.25 Il canadese Philp è quinto a 0.67. Zubcic nella parte finale ha tracciato una vera e propria riga! Ora De Aliprandini, parte con 0.32 di vantaggio.

13.23 In testa il croato Zubcic, che era 21° a fine prima manche, con 0.38 sul canadese Read e 0.49 sul norvegese McGrath. 10° Baruffaldi, 13° Tonetti. Ora gli ultimi 15 atleti.

13.22 Anche Braathen guadagna nella parte alta e paga dazio nel finale. E’ quarto a 0.58 dalla vetta.

13.20 L’austriaco Leitinger è quarto a 0.79 da Zubcic, stesso tempo di Luitz. Attenzione ora al giovane norvegese Braathen, difende 2 decimi al cancelletto.

13.19 Quarta piazza a 0.79 per il tedesco Luitz. Continua a scalare la classifica Zubcic.

13.17 Il canadese Read guadagna 4 decimi su Zubcic nella parte alta, ma perde tutto nel finale, concludendo in seconda piazza a 0.38 dal croato.

13.16 Lo svizzero Yule è ottavo a 1″46, dunque finisce alle spalle di Baruffaldi, che è settimo quando mancano ancora 19 atleti.

13.15 Zubcic era 21° dopo la prima manche a 1″25 da Odermatt.

13.14 Zubcic al comando con 0.49 su McGrath. Miglior tempo di manche per il croato, basterà per recuperare fino alla top5? Difficile, ma la top10 potrebbe essere alla portata.

13.13 Si inserisce in terza piazza l’austriaco Schwarz. Attenzione ora al croato Zubcic, vincitore del gigante di sabato!

13.12 Intanto ha ripreso a nevicare, meteo davvero inclemente in questi giorni in Lombardia.

13.11 Lo svizzero Murisier è terzo a 0.70 da McGrath, appena 3 centesimi davanti a Baruffaldi.

13.10 L’olandese Meiners, qualificatosi a sorpresa, è quarto al traguardo a 1″28 dalla vetta. Per lui era importante portare a casa punti.

13.08 Gran manche di McGrath, che guadagna tantissimo soprattutto nella parte finale. Vola in testa con 0.56 su Walch, 3° Baruffaldi a 0.73, 4° Tonetti a 1″45.

13.08 McGrath, nella passata stagione, ha vinto la Coppa Europa. Dunque ha il posto fisso in Coppa del Mondo.

13.07 Magnus Walch impressiona nella sua manche e vola al comando con 17 centesimi su Baruffaldi. Al via ora Atle Lie McGrath (NOR).

13.06 Riccardo Tonetti, che torna da un infortunio, arriva con 10 centesimi al primo intermedio, diventano 27 di ritardo nel secondo e conclude alle spalle di Baruffaldi a 72. Al cancelletto l’austriaco Magnus Walch.

13.04 Ryan Cochran-Siegle completa la sua discesa con un erroraccio finale ed è secondo a 99 centesimi. Tocca ora al nostro Riccardo Tonetti!

13.03 Victor Muffat-Jeandet non conclude la sua prova. Al cancelletto ora Ryan Cochran-Siegle (USA)

13.01 Simone Baruffaldi completa la sua discesa senza particolari errori. Tempo di 2:10.39. Ora tocca al francese Victor Muffat-Jeandet.

13.00 SCATTA LA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE! Simone Baruffaldi è partito!

12.59 Simone Baruffaldi si prepara per la sua manche! Vedremo se il nostro alfiere sarà in grado di sfruttare la pista in condizioni perfette per risalire ancora qualche posizione!

12.58 Tutto pronto per il via della seconda manche! Gli atleti si avvicinano al cancelletto di partenza, sale la tensione a Santa Caterina! Il croato Filip Zubcic, vincitore di sabato, dopo il mesto 21° posto della mattinata, potrà sfruttare a una buona pista per tentare la rimonta.

12.56 Saranno 3, quindi, i nostri portacolori nella seconda manche. Simone Baruffaldi partirà per primo, quindi Muffat-Jeandet, Cochran-Siegle e Riccardo Tonetti.

12.54 Gli altri italiani: Riccardo Tonetti completa la sua prova con un distacco di 1.75 e chiude ventisettesimo. Trentesimo Simone Baruffaldi a 1.85.. Prima discesa da dimenticare per Giovanni Borsotti che commette un errore pesante a metà tracciato e conclude a 3.09 e non si qualifica per la seconda parte. Eliminati anche Hannes Zingerle, Roberto Nani e Alex Hofer. Non completa la discesa Daniele Sorio.

12.52 Bisogna scendere fino alla quattordicesima posizione per trovare il primo dei nostri: Luca De Aliprandini. Il trentenne nativo di Cles, dopo la prova sottotono di sabato, cambia pelle in questa prima manche, che affronta con il piglio giusto. Si ferma a 93 centesimi dalla vetta, ma fino a due terzi del tracciato accusava appena mezzo secondo da Odermatt.

12.50 Dieci minuti al via! Le condizioni meteo sono le stesse di questa mattina, cielo coperto ma visibilità ottimale

12.47 Alle sue spalle a 19 centesimi il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen, mentre a 24, in terza posizione, troviamo Alexis Pinturault, che è alla caccia del primo podio in gigante della sua annata. Il francese ha disputato una prova di spessore, specialmente nel settore centrale, ma ha lasciato qualche centesimo di troppo nel finale

12.45 La prima manche, quindi, ha visto emergere lo svizzero Marco Odermatt, impeccabile nella sua sciata dal cancelletto fino al traguardo, che ha tagliato con il tempo complessivo di 1:04.03. Lo svizzero si conferma in ottima forma in questo avvio di stagione e vuole la conferma anche a Santa Caterina

12.42 LA CLASSIFICA DI GIGANTE 2020-2021

1. Marco Odermatt (Svizzera) 140

2. Filip Zubcic (Croazia) 122

2. Lucas Braathen (Norvegia) 122

4. Zan Kranjec (Slovenia) 116

5. Alexis Pinturault (Francia) 95

12.40 Venti minuti al via della seconda manche!

12.38 LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO

1. Alexis Pinturault (Francia) 195

2. Filip Zubcic (Croazia) 148

3. Marco Odermatt (Svizzera) 140

4. Lucas Braathen (Norvegia) 135

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 134

6. Zan Kranjec (Slovenia) 122

7. Gino Caviezel (Svizzera) 100

7. Alexander Schmid (Germania) 100

9. Loic Meillard (Svizzera) 95

10. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norvegia) 64

20. Luca De Aliprandini (Italia) 34

12.35 LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

1° Marco Odermatt in 1’04”03

2° Leif Kristian Nestvold-Haugen + 0”19

3° Alexis Pinturault + 0”24

4° Tommy Ford + 0”43

5° Henrik Kristoffersen + 0”60

6° Gino Caviezel + 0”68

7° Loic Meillard + 0”76

7° Aleksander Aamodt Kilde + 0”76

9° Mathieu Faivre + 0”81

10° Adam Zampa + 0”83

14° Luca De Aliprandini + 0”93

27° Riccardo Tonetti + 1”75

30° Stefano Baruffaldi + 1”85

39° Hannes Zingerle + 2”16

43° Alex Hofer + 2”29

49° Roberto Nani + 2”50

60° Giovanni Borsotti + 3”09

12.33 Si tratta del terzo gigante stagionale ed il secondo nella località della Valtellina, dato che sabato ha vinto Filpi Zubcic. L’esordio di Soelden, invece, lo aveva conquistato Lucas Braathen

12.30 Buongiorno e bentornati a Santa Caterina Valfurva. Tra 30 minuti scatterà la seconda manche del gigante maschile

I precedenti dell'Italia a Santa Caterina – La cronaca della prima manche – La classifica della Coppa del Mondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda manche del gigante numero 2 di Santa Caterina Valfurva (Sondrio) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Dopo la prima manche disputata questa mattina, dalle ore 13.30 andremo a delineare il podio della prima prova tra le porte larghe sulle nevi italiane.

Marco Odermatt si conferma ad alti livelli in questo avvio di stagione e ha chiuso in vetta la prima manche, impeccabile nella sua sciata dal cancelletto fino al traguardo, con il tempo di 1:04.03, precedendo di 19 centesimi il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen, e di 24 Alexis Pinturault, che è alla caccia del primo podio in gigante della sua annata. Quarto posto per lo statunitense Tommy Ford, con un distacco di 43 centesimi dalla vetta, davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, che si ferma in quinta posizione a 60, dopo una discesa senza particolari errori. In sesta posizione si è classificato lo svizzero Gino Caviezel a 68 centesimi, davanti al norvegese Aleksander Aamodr Kilde ed al connazionale Loic Meillard, a pari merito con un gap di 76 centesimi. Bisogna scendere fino alla quattordicesima posizione per trovare il primo dei nostri: Luca De Aliprandini. Il nostro portacolori cambia pelle rispetto a sabato e si ferma a 93 centesimi dalla vetta, ma fino a due terzi del tracciato accusava appena mezzo secondo da Odermatt.

La seconda manche del gigante numero 2 di Santa Caterina Valfurva, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 maschile, prenderà il via alle ore 13.30 con la classica inversione dei trenta. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere lo show impareggiabile del Circo Bianco. Buon divertimento!



Foto: Lapresse