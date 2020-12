Sci alpino, Luca De Aliprandini: “Ho sciato bene, mi mancava fiducia. Peccato per quell’errore…”

Una seconda manche super, con un brutto errore che lascia molto amaro in bocca. In ogni caso Luca De Aliprandini riscatta la delusione di sabato e trova una sesta piazza più che positiva nel secondo gigante di Coppa del Mondo di sci alpino in quel di Santa Caterina.

Le sue parole subito dopo la gara ai microfoni di Rai Sport: “Ci voleva, avevo bisogno di una prova così perché sabato dopo la gara ero demoralizzato. In allenamento tutto ok, ma ho fatto una brutta prova. Oggi invece bene, ho sciato bene nella prima discesa, mi mancava fiducia dopo l’ultima uscita. Nella seconda volevo fare una bella manche peccato per quell’errorino nel secondo intermedio, ho perso un po’ di velocità sul piano, mi si è intraversato lo sci. Mi dispiace perché potevo finire davanti. In ogni caso un’ottima gara”.

Foto: Lapresse