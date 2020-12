Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021: Odermatt e Pinturault primi a pari merito

Marco Odermatt si aggiudica il gigante di Santa Caterina Valfurva (Sondrio), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021, e in un colpo solo raggiunge anche la vetta della classifica generale, a braccetto con Alexis Pinturault. L’elvetico, ora, domina anche la graduatoria di specialità. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica della Coppa del Mondo 2020-2021 e quella di specialità del gigante.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2020-2021

1. Alexis Pinturault (Francia) 240

1. Marco Odermatt (Svizzera) 240

3. Filip Zubcic (Croazia) 208

4. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 156

5. Lucas Braathen (Norvegia) 155

6. Loic Meillard (Svizzera) 145

7. Zan Kranjec (Slovenia) 134

8. Tommy Ford (USA) 129

8. Alexander Schmid (Germania) 129

10. Gino Caviezel (Svizzera) 102

13. Luca De Aliprandini (Italia) 74

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2020-2021 – GIGANTE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 240

2. Filip Zubcic (Croazia) 182

3. Loic Meillard (Svizzera) 145

4. Lucas Braathen (Norvegia) 142

5. Alexis Pinturault (Francia) 140

10. Luca De Aliprandini (Italia) 74

