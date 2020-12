Sci alpino, Marco Odermatt: “I miei obiettivi sono più alti, punto sempre alla vittoria”

Torna a festeggiare la Svizzera, a nove anni di distanza dall’ultimo trionfo, in un gigante di Coppa del Mondo di sci alpino al maschile: gli elvetici lo fanno con un super Marco Odermatt, che ha dominato in lungo e in largo le due manche in quel di Santa Caterina. Sciata eccezionale quella dello svizzero che è andato ad incrementare soprattutto nelle parti in piano. Con questo successo vola così anche in vetta alla classifica di Coppa.

Le parole dell’elvetico ai microfoni di Rai Sport: “I miei obiettivi sono più alti, anche con il pettorale rosso. Prima puntavo al podio, ora punto anche alla vittoria. Vengo sempre molto volentieri in Italia, non vedo l’ora di correre qui le prossime gare. Sono molto più convinto dei miei mezzi, sono più fiducioso. Sono addirittura sorpreso della mia crescita, al momento sono l’uomo da battere”.

Foto: Lapresse