LIVE Sci alpino, Parallelo femminile Lech in DIRETTA: Vlhova favorita, Shiffrin assente. Qualifiche alle 10.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Loading...

Loading...

La startlist e i pettorali di partenza del parallelo femminile – La presentazione della gara

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del parallelo di Lech, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2020-2021. Si comincia al mattino con la fase di qualificazione e poi appuntamento nel tardo pomeriggio per le sfide ad eliminazione diretta con il tabellone a 16.

Petra Vlhova va a caccia del tris dopo i due successi consecutivi negli slalom di Levi. La slovacca è la grande favorita anche in questa specialità e soprattutto ha l’occasione di allungare in vetta alla classifica generale di Coppa del Mondo, sfruttando l’assenza di Michelle Gisin e soprattutto Mikaela Shiffrin, che ha preferito preparare le prossime gare, allenandosi in super-G e gigante.

Attesa in casa Italia per Federica Brignone e Marta Bassino, che vogliono riscattare un weekend in chiaroscuro sulle nevi finlandesi. Il parallelo è una specialità nella quale le azzurre sono cresciute, con Bassino che ha saputo centrare il podio al Sestriere, battendo proprio Brignone nella finalina per il terzo posto. In totale saranno otto le azzurre al via e sarà presente anche Sofia Goggia, che ha come obiettivo quello di entrare tra le migliori sedici dopo la qualifica.

La qualifica del parallelo femminile di Lech scatterà alle ore 10.00, mentre il tabellone con le migliori sedici alle ore 17.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse