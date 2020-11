Sci alpino, si è spento dopo una lunga malattia Valerio Ghirardi, storico tecnico della nazionale azzurra

Il mondo dello sci italiano perde una delle sue colonne. Questa mattina, dopo una lunga malattia, se n’è andato Valerio Ghirardi. A soli 58 anni ci ha lasciati il “Ghiro”, uno degli allenatori più vincenti dell’ultimo ventennio del Circo Bianco. Lo comunica SciareMag. Quando parliamo di colonna, non lo facciamo a caso, dato che il tecnico piemontese ha letteralmente trascinato la nazionale italiana di velocità, fino a diventare il tecnico personale di Isolde Kostner sin dal suo esordio. Assieme alla gardenese ha praticamente vinto tutto, dal doppio capolavoro d’oro tra i Mondiali di Sierra Nevada ’96 e Sestriere ’97, alle medaglie olimpiche e le Coppe del Mondo di specialità.

Da quel binomio Valerio Ghirardi ha plasmato le fondamenta della velocità femminile a lungo fino ai Giochi Olimpici di Torino 2006. Dopo quel traguardo decise di cambiare strada, andando ad allenare a livello giovanile. Dopodichè prese per mano la spagnola Carolina Ruiz Castillo per ben quattro anni, cui segue la guida dell’intera squadra di velocità iberica, dove rientra anche la più quotata Maria Rienda Contreras. Sentì però il bisogno di tornare a casa fino a quando accettò di allenare l’atleta paralimpica Melania Corradini.

Loading...

Loading...

La speranza di tornare a lavorare con l’Italia non venne però soddisfatta, così si rimise al lavoro, questa volta sulle nevi canadesi. La federazione del paese nordamericano aveva bisogno di rifondare il settore giovanile e lo scelse ad occhi chiusi. Dopo una sola stagione tornò a casa, perché non gradiva come si erano messe le cose sotto diversi punti di vista. Così iniziò a seguire di nuovo altre giovani promesse, ma in contemporanea sopraggiunse la notizia della malattia che, purtroppo, lo ha portato fino alla morte.

Valerio Ghirardi lascia sua moglie Silvana, che aveva conosciuto in occasione dei Mondiali Junior del 2012, come spiega SciareMag, e due figli,



alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Olycom