Sci alpino, tabellone Parallelo femminile Lech: le avversarie delle azzurre. Bassino-Liensberger e Gritsch-Brignone agli ottavi

Si concluderà oggi pomeriggio, con il via fissato alle ore 17.45, il parallelo femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: si sono appena concluse le qualifiche, in programma a Lech – Zuers, in Austria, con il tabellone ad eliminazione diretta che metterà a confronto le migliori 16.

TABELLONE PARALLELO FEMMINILE

Ottavi

1 GUT-BEHRAMI Lara SUI – 16 FRASSE SOMBET Coralie FRA (A)

8 MOERZINGER Elisa AUT – 9 LYSDAHL Kristin NOR (B)

5 MOLTZAN Paula USA – 12 GASIENICA-DANIEL Maryna POL (C)

4 BASSINO Marta ITA – 12 LIENSBERGER Katharina AUT (D)

3 VLHOVA Petra SVK – 14 JELINKOVA Adriana NED (E)

6 GRITSCH Franziska AUT – 11 BRIGNONE Federica ITA (F)

7 STJERNESUND Thea Louise NOR – 10 ROBNIK Tina SLO (G)

2 HECTOR Sara SWE – 15 TRUPPE Katharina AUT (H)

Quarti

Vincente A – Vincente B (Q1)

Vincente C – Vincente D (Q2)

Vincente E – Vincente F (Q3)

Vincente G – Vincente H (Q4)

Semifinali

Vincente Q1- Vincente Q2 (S1)

Vincente Q3 – Vincente Q4 (S2)

Finale

Vincente S1 – Vincente S2

Si disputeranno, con medesimi accoppiamenti, i tabelloni di consolazione.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse