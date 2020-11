LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2020 in DIRETTA: Tim Gajser domina gara-1 davanti a Cairoli, alle 15.10 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI GARA-1

12.55 CLASSIFICA MONDIALE MXGP 2020

12.57 Si chiude qui, dunque, la prima parte della giornata di Pietramurata. Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle 15.10 per gara-2.

1 243 Gajser, Tim SLO HON 608 13-25 25-22 25-16 0-16 25-0 13-16 16-25 16-25 13-25 16-20 25-22 20-22 22-25 25-20 25-25 – – – – – –

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 531 18-20 14-16 14-4 25-18 12-22 20-20 18-20 22-22 20-6 18-18 16-25 14-15 8-15 16-22 20-11 – – – – – –

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 519 22-13 7-0 16-22 18-22 0-14 22-22 25-14 20-18 25-20 22-12 15-20 11-16 13-20 18-14 18-20 – – – – – –

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 476 12-9 18-8 13-14 0-8 20-18 18-15 22-22 25-15 22-18 25-15 20-4 25-25 20-18 22-25 – – – – – – – –

5 3 Febvre, Romain FRA KAW 472 – – – – 20-20 22-10 16-16 15-18 20-15 11-20 11-16 20-25 11-18 22-20 15-22 20-18 22-22 – – – – – –

6 21 Paulin, G. FRA YAM 421 14-18 16-10 12-10 8-13 15-13 16-10 13-11 10-12 8-15 11-22 14-14 15-11 25-16 2-15 16-18 – – – – – –

7 25 Desalle, C. BEL KAW 377 16-16 15-13 9-11 15-15 13-8 10-5 10-12 12-14 14-14 12-4 9-15 18-14 10-8 13-11 11-15 – – – – – –

8 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375 15-15 12-14 22-25 14-0 14-15 14-13 15-16 13-16 18-22 14-16 22-16 16-18 – – – – – – – – – – – –

9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 297 7-4 13-15 11-0 16-7 11-11 0-9 8-10 9-10 12-11 13-13 7-0 12-12 16-11 10-13 12-6 – – – – – –

10 84 Herlings, J. NED KTM 263

12.54 ORDINE D’ARRIVO GARA-1 GP TRENTINO 2020

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:06.977 20 0:00.000 0:00.000 1:41.965 5 54.7

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:14.868 20 0:07.891 0:07.891 1:42.768 7 54.2

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:37.082 20 0:30.105 0:22.214 1:44.350 8 53.4

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:41.365 20 0:34.388 0:04.283 1:44.868 19 53.2

5 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:47.237 20 0:40.260 0:05.872 1:45.026 10 53.1

6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:51.499 20 0:44.522 0:04.262 1:45.273 11 53

7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 35:55.896 20 0:48.919 0:04.397 1:45.233 6 53

8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:00.583 20 0:53.606 0:04.687 1:45.401 9 52.9

9 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 36:20.938 20 1:13.961 0:20.355 1:46.140 5 52.5

10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:30.427 20 1:23.450 0:09.489 1:46.113 5 52.5

11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:41.556 20 1:34.579 0:11.129 1:47.425 6 51.9

12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:42.418 20 1:35.441 0:00.862 1:45.518 4 52.8

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 36:43.372 20 1:36.395 0:00.954 1:46.032 5 52.6

14 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:44.728 20 1:37.751 0:01.356 1:46.510 2 52.3

15 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:47.818 20 1:40.841 0:03.090 1:46.956 15 52.1

16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:51.235 20 1:44.258 0:03.417 1:47.276 9 52

17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:54.129 20 1:47.152 0:02.894 1:47.437 6 51.9

18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 36:56.458 20 1:49.481 0:02.329 1:47.359 6 51.9

19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:00.358 20 1:53.381 0:03.900 1:47.691 4 51.8

20 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 35:10.315 19 1 lap 1 lap 1:47.099 4 52.1

21 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 35:13.122 19 1 lap 0:02.807 1:47.493 4 51.9

22 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:19.414 19 1 lap 0:06.292 1:47.579 2 51.8

23 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:20.702 19 1 lap 0:01.288 1:48.833 13 51.2

24 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 36:08.392 19 1 lap 0:47.690 1:49.914 2 50.7

25 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 20:06.869 11 9 laps 8 laps 1:46.747 10 52.2

26 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 20:23.497 11 9 laps 0:16.628 1:47.123 4 52

12.53 Cairoli in questa prima manche ha fatto il massimo, ma oggi contro lo sloveno non c’era davvero storia. Encomiabile lo sforzo del siciliano che non ho mai mollato.

12.52 Come detto, quindi, Tim Gajser compie un altro passo verso il suo secondo titolo consecutivo. Lo sloveno porta a 75 punti il suo margine su Tony Cairoli e ora inizia davvero a fare i calcoli di quando potrà festeggiare il suo successo.

12.50 Davvero una cavalcata trionfale per Gajser in questa prima manche, comandata dal primo all’ultimo metro. Cairoli è stato l’unico a rimanere nelle vicinanze, con gli inseguitori tagliati fuori sin da subito.

ARRIVO – TIM GAJSER VINCE GARA-1 DEL GP DEL TRENTINO!!! Secondo Cairoli, terzo Seewer, quarto Paulin, quinto Tonus, sesto Desalle, settimo Lupino, nono Monticelli.

ULTIMO GIRO: Cairoli ha ampiamente tirato i remi in barca, gestendo un prezioso secondo posto. In questa gara-1, oggettivamente, con Gajser non c’è stata storia.

-2 GIRI: Gajser apre il penultimo giro con 9.299 su Cairoli e con questi 25 punti, contro i 22 del siciliano porterà il suo margine a 75 punti a 5 manche dalla fine, ovvero 125 a disposizione

-3 GIRI: Gajser sempre saldamente in vetta con 9.2 su Cairoli, quindi Seewer terzo a 33.2, Lupino scivola in settima posizione a 47.6, si vede che le gare di assenza lo hanno segnato a livello di costanza.

ULTIMO MINUTO – Siamo ormai alle battute conclusive, Gajser ha portato il suo margine a 8.804 su Cairoli, tutti gli altri sono oltre il mezzo minuto di distacco in una gara-1 senza storia

-2 Gajser prosegue verso la vittoria con 7.953 su Cairoli, mentre Paulin attacca e supera Lupino per il quinto posto.

-3 Paulin si mette in scia a Lupino per il quinto posto, il francese è distante appena 870 millesimi dal nostro alfiere.

-4 Si chiude il 14mo giro con il leader della classifica che fa segnare il tempo di 1:45.679 con Cairoli che crolla e perde un altro secondo. Il siciliano forse non ci crede più?

-5 Lupino ha ormai perso il contatto da Tonus, accusando 3.9 secondi, mentre Monticelli è sempre nono

-6 Tim Gajser chiude il 13mo giro in 1:45.457, ma Cairoli fa peggio in 1:46.898 e scivola a 6.636 dal rivale!

-7 Sembra che questa prima manche abbia ormai il destino scritto. Succederà qualcosa nelle ultime fasi?

-8 Tim Gajser e Tony Cairoli procedono sugli stessi tempi, distacco di 5.195 ora. Seewer terzo a 29.870, quindi Tonus a 32.0 e Lupino a 35.3. Distacchi abissali.

-9 Cairoli sperava in una gara-1 più incerta e combattuta, per vedere un Gajser perdere qualche punto. In questo modo, invece, lo sloveno vola verso il titolo…

-10 Gajser chiude l’undicesimo giro in 1:43.959 e ora è Cairoli a perdere terreno. Il gap torna a 5.4. Terzo Seewer a 28.0. Una gara nella quale sta succedendo davvero pochissimo purtroppo

-12 Gajser torna a scendere sotto l’1:44 e riporta a 4.873 il vantaggio su Cairoli

-13 Seewer, terzo, ormai non si vede più e accusa 24 secondi di distacco, Lupino quinto a 28.9, Monticelli noono a 41.3

-14 Attenzione!! Cairoli spinge e Gajser inizia a cedere qualcosa!! 1:43.444 per il siciliano, 1:43.862 per il campione del mondo e ora il distacco scende a 4.694!

-15 Ancora battaglia sul filo dei millesimi a metà gara! Gajser gira in 1:43.649, Cairoli in 1:43.480 e lima pochi millesimi. Il margine dello sloveno ora è di 5.112.

-17 Impressionante il ritmo dei primi due confrontato con i rivali. Seewer, terzo ora, gira 3 secondi più lento e si ritrova a 21.9, quinto Lupino a 24.1.

-18 Tim Gajser chiude il settimo giro in 1:42.923 e Cairoli risponde in 1:42.768 limando ancora quale. Il gap è di 5.281.

-20 Cairoli per la prima volta strappa 2 decimi a Gajser, dimostrando di non volere assolutamente mollare! Alle sue spalle c’è il vuoto: Tonus terzo è a 18.3

-21 Gajser dopo un giro “tranquillo” vola in 1:41.985 e stacca di nuovo Cairoli. Il divario ormai è di 5.622 secondi, mentre Tonus è a 15.699. Lupino rimane sempre nelle vicinanze di Seewer. Monticelli nono a 27.2.

-22 Cairoli sembra avere trovato un buon ritmo ora, ma Gajser gli guadagna ancora un decimo nel corso del quarto giro. Tonus terzo sprofonda a 12.4 secondi, Cairoli si mette a 1.4 da Seewer per il quarto posto!

-23 Tim Gajser chiude un altro giro in 1:42.933 nuovo record e allunga a 4.160 su Cairoli che è l’unico a provare a tenere il ritmo del rivale. Tonus, terzo, è già a quasi 10 secondi. Bene Lupino, quinto a 12.0.

-25 Gajser vola! Record ancora nel T1 e T2, sembra davvero di un altro pianeta per ora!

-26 Chiude il secondo giro Gajser e il margine su Cairoli schizza a 3.516, quindi Tonus terzo accusa già 6.574. Lo sloveno vuole chiudere i conti in fretta in questa gara-1

-27 Gajser sta già provando la fuga e fa segnare il record nel T1 e T2, Cairoli prova a stringere i denti

-28 1:44.221 il primo giro per Gajser che porta a 2.111 il suo vantaggio su Cairoli, quindi Tonus a 3.939, quarto Seewer a 4.937

-29 minuti: Gajser prova subito a spingere, inseguito da Cairoli, Tonus, Seewer, Lupino e Guillod

12.15 PARTENZA – Tim Gajser scatta per primo e prende l’holeshot, poi Cairoli, Tonus e Seewer

12.14 Ci siamo! Cairoli e Gajser sono prontissimi! Inizia il count-down!!

12.13 Schieramento pronto, ancora 2 minuti e si parte per gara-1! Come sempre 30 minuti + 2 giri.

12.12 Iniziano le procedure di partenza a Pietramurata, i piloti si recano nelle piazzole di partenza.

12.10 5 minuti al via di gara-1! Ricordiamo le assenze pesanti di Jorge Prado, Jeffrey Herlings e Arminas Jasikonis. L’olandese, out ormai da diversi mesi, era in vetta al Mondiale prima del brutto ko che lo ha estromesso dalla corsa al titolo.

12.07 Con 150 punti ancora a disposizione a sei manche dalla conclusione, Tim Gajser proverà a capire quando potrà festeggiare il suo titolo, merito anche di un finale di campionato nel quale ha saputo cambiare marcia proprio al momento giusto, inanellando una serie di risultati davvero notevole nella quale, dall’ultima manche di Mantova, non è mai sceso dal podio. Tony Cairoli, anche per colpa di qualche acciacco di troppo, sembra cedere il passo in questo rush finale, con il sogno del decimo titolo iridato che sembra ormai svanito.

12.05 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE MXGP2020

1 243 Gajser, Tim SLO HON 583

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 509

3 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 499

4 61 Prado, Jorge ESP KTM 476

5 3 Febvre, Romain FRA KAW 465

6 21 Paulin, G. FRA YAM 403

7 259 Coldenhoff, G. NED GAS 375

8 25 Desalle, C. BEL KAW 362

9 89 Van Horebeek, J. BEL HON 289

10 84 Herlings, J. NED KTM 263

12.02 I TEMPI DELLE PROVE LIBERE DI QUESTA MATTINA

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:40.057 6 0:00.000 0:00.000 8 55.7

2 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 1:40.361 10 0:00.304 0:00.304 11 55.5

3 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 1:40.512 8 0:00.455 0:00.151 8 55.5

4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 1:40.825 9 0:00.768 0:00.313 9 55.3

5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 1:41.241 10 0:01.184 0:00.416 10 55.1

6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 1:41.271 10 0:01.214 0:00.030 11 55

7 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 1:41.302 11 0:01.245 0:00.031 12 55

8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 1:41.400 12 0:01.343 0:00.098 13 55

9 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:41.505 11 0:01.448 0:00.105 11 54.9

10 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 1:41.815 7 0:01.758 0:00.310 10 54.8

11 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 1:41.929 5 0:01.872 0:00.114 9 54.7

12 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 1:42.471 8 0:02.414 0:00.542 11 54.4

13 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 1:42.475 5 0:02.418 0:00.004 11 54.4

14 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 1:42.499 10 0:02.442 0:00.024 11 54.4

15 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:42.755 6 0:02.698 0:00.256 12 54.3

16 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 1:43.244 8 0:03.187 0:00.489 10 54

12.00 15 minuti al via della prima manche di Pietramurata, condizioni ottimali per il momento sul tracciato trentino, anche se il sole è finito dietro le nuvole

11.58 Siamo alla prima tappa del trittico conclusivo di Pietramurata (Trento). Dopo le due manche odierne (12.15 la prima, 15.10 la seconda), infatti, vivremo mercoledì il Gran Premio di Pietramurata, mentre domenica prossima, 8 novembre, si disputerà il gran finale con il Gran Premio Garda Trentino, che andrà a far calare il sipario su questa annata così particolare e compressa.

11.55 Buongiorno e benvenuti a Pietramurata! Tra 20 minuti scatterà gara-1 del GP del Trentino della MXGP

Good morning from beautiful Pietramurata! 🇮🇹 Today is the day that we see the MXGP and MX2 riders in action here for the MXGP of Trentino🏆 Who do you think will come out on top?#MXGPTrentino #MXGP #Motocross pic.twitter.com/DJMwcLMAKk — MXGP (@mxgp) November 1, 2020

La presentazione del Gran Premio del Trentino 2020 di MXGP – Le parole di Jeffrey Herlings sul suo incidente – Programma e tv della gara – La classifica del Mondiale MXGP 2020

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Trentino 2020 della MXGP. Siamo giunti al terzultimo appuntamento del Mondiale della classe regina e, contemporaneamente, alla prima tappa del trittico conclusivo di Pietramurata (Trento). Dopo le due manche odierne (12.15 la prima, 15.10 la seconda), infatti, vivremo mercoledì il Gran Premio di Pietramurata, mentre domenica prossima, 8 novembre, si disputerà il gran finale con il Gran Premio Garda Trentino, che andrà a far calare il sipario su questa annata così particolare e compressa.

La classifica generale vedere il campione del mondo in carica, lo sloveno Tim Gajser, veleggiare verso il bis. Il portacolori della Honda, infatti, guarda tutti dall’alto verso il basso con 583 punti, contro i 509 del nostro Tony Cairoli,, mentre al terzo posto troviamo Jeremy Seewer con 499 punti. Con 150 punti ancora a disposizione a sei manche dalla conclusione, Tim Gajser proverà a capire quando potrà festeggiare il suo titolo, merito anche di un finale di campionato nel quale ha saputo cambiare marcia proprio al momento giusto, inanellando una serie di risultati davvero notevole nella quale, dall’ultima manche di Mantova, non è mai sceso dal podio. Tony Cairoli, anche per colpa di qualche acciacco di troppo, sembra cedere il passo in questo rush finale, con il sogno del decimo titolo iridato che sembra ormai svanito.

Il Gran Premio del Trentino 2020 della MXGP vedrà la prima manche scattare alle ore 12.15, mentre la seconda prenderà il via alle ore 15.10. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo della corsa al titolo della classe regina.

Foto: Valerio Origo