Motocross, GP Trentino 2020: nuova sfida tra Gajser e Cairoli in MXGP. Lo sloveno può chiudere la partita a Pietramurata

Il Mondiale 2020 di Motocross è prossimo ai titoli di coda e la classe regina della MXGP sta per eleggere il migliore di tutti. Dopo il trittico di Lommel (Belgio), sarà la volta del tris finale di appuntamenti a Pietramurata (1-4-8 novembre), in Italia, tra i round più caratteristici del campionato iridato. Qui, la presenza del pubblico è calorosa, contribuendo a regalare un’atmosfera particolare.

Quest’anno, purtroppo, sarà diverso. La pandemia ha costretto gli organizzatori a vivere un evento senza i tifosi e qualcosa mancherà. Tuttavia, il layout della prova del Trentino lascia sempre senza fiato per le difficoltà che richiede. I centauri passeranno dalla sabbia infida del Belgio, all’hard pack italiano e su questo terreno si deciderà l’esito finale di questa competizione.

Ci si presenta in una situazione di classifica nella quale lo sloveno Tim Gajser (Honda) è in vetta al campionato con 583 punti, 74 in più di Tony Cairoli. La “campagna di Lommel” ha regalato punti e gioie a Tim che, aggiudicandosi l’ultima prova con due vittorie di manche, sembra aver ipotecato il successo finale, mancando tre appuntamenti alla fine. Tuttavia, ci sono 150 punti a disposizione dei piloti e può accadere di tutto.

Cairoli è uno che sa vincere da queste parti, ricordando le vittorie del 2013, del 2016 e del 2017. Il sogno del 10° iride è di difficile realizzazione, ma di sicuro il siciliano getterà il cuore oltre l’ostacolo. Sarà poi una chiosa di campionato particolare per il belga del Monster Energy Kawasaki Racing Team Clement Desalle e per il francese del Monster Energy Yamaha Factory Racing Gautier Paulin. Entrambi, infatti, hanno annunciato il ritiro agonistico, ricordando che il belga seppe imporsi nel GP del Trentino nel 2014, mentre il transalpino giunse sul podio l’anno scorso. Due grandi interpreti che hanno deciso di dire basta.

Foto: Valerio Origo