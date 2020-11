Motocross, risultato GP Trentino MXGP 2020: Gajser si impone in gara-1 a Pietramurata e vede il titolo, Tony Cairoli 2°

Tim Gajser si conferma in uno stato di forma stellare e si aggiudica il successo anche al termine di gara-1 del Gran Premio del Trentino 2020, sedicesima e terzultima tappa stagionale del Mondiale Motocross. Lo sloveno della Honda ha dominato la prima manche odierna sul tracciato di Pietramurata, azzeccando una partenza perfetta (holeshot) ed imponendo successivamente un ritmo devastante che gli ha permesso di conservare la leadership della run fino alla bandiera a scacchi senza errori con 7″ di vantaggio nei confronti del primo inseguitore.

Prestazione indubbiamente positiva (ma insufficiente per contrastare questo Gajser) da parte di Tony Cairoli, secondo classificato all’arrivo e capace finalmente di trovare fin dalle prove libere un bel passo che gli ha consentito di partire meglio dal cancelletto e di gestire la run con maggiore tranquillità. Il nove volte campione del mondo della KTM si è dimostrato competitivo per tutta la durata della gara, mettendo sotto pressione il leader e rifilando oltre 20″ a tutto il resto della concorrenza. Terza piazza sul podio per lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha), che è riuscito ad avere la meglio sul francese Gautier Paulin al termine di un bel duello, mentre la top5 è stata completata da Arnaud Tonus.

Loading...

Loading...

Ottimi riscontri in casa Italia: 7° un fantastico Alessandro Lupino (che ha sognato la top5 fino a pochi giri dal termine), 9° un solido Ivo Monticelli, 11° Michele Cervellin e 18° Samuele Bernardini. Il grande deluso di questa gara-1 è sicuramente il francese Romain Febvre, coinvolto in una caduta allo start che lo ha costretto a rimontare dal fondo racimolando solamente un 14° posto con la sua Kawasaki. Con questo risultato, Tim Gajser consolida la sua prima posizione nel Mondiale MXGP portandosi a +77 su Tony Cairoli e +89 su Jeremy Seewer. Quarta piazza per lo spagnolo Jorge Prado, assente quest’oggi causa Covid, ma il francese Romain Febvre si è avvicinato minacciosamente ed ora dista soli quattro punti dal due volte campione della MX2.

Appuntamento alle ore 15.10 per la seconda manche, in cui Gajser avrà a disposizione il primo match point iridato dell’anno per provare a chiudere i conti in campionato (dovrà però guadagnare 23 punti su Cairoli per festeggiare il titolo).

CLASSIFICA GARA-1 GP TRENTINO 2020 – MXGP

1 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:06.977 20 0:00.000 0:00.000 1:41.965 5 54.7

2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:14.868 20 0:07.891 0:07.891 1:42.768 7 54.2

3 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:37.082 20 0:30.105 0:22.214 1:44.350 8 53.4

4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 35:41.365 20 0:34.388 0:04.283 1:44.868 19 53.2

5 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 35:47.237 20 0:40.260 0:05.872 1:45.026 10 53.1

6 25 Desalle, Clement BEL FMB Kawasaki 35:51.499 20 0:44.522 0:04.262 1:45.273 11 53

7 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 35:55.896 20 0:48.919 0:04.397 1:45.233 6 53

8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 36:00.583 20 0:53.606 0:04.687 1:45.401 9 52.9

9 128 Monticelli, Ivo ITA FMI GASGAS 36:20.938 20 1:13.961 0:20.355 1:46.140 5 52.5

10 92 Guillod, Valentin SUI FFM Honda 36:30.427 20 1:23.450 0:09.489 1:46.113 5 52.5

11 747 Cervellin, Michele ITA FMI Yamaha 36:41.556 20 1:34.579 0:11.129 1:47.425 6 51.9

12 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 36:42.418 20 1:35.441 0:00.862 1:45.518 4 52.8

13 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FFM Honda 36:43.372 20 1:36.395 0:00.954 1:46.032 5 52.6

14 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 36:44.728 20 1:37.751 0:01.356 1:46.510 2 52.3

15 152 Petrov, Petar BUL BMF KTM 36:47.818 20 1:40.841 0:03.090 1:46.956 15 52.1

16 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:51.235 20 1:44.258 0:03.417 1:47.276 9 52

17 7 Leok, Tanel EST EMF Husqvarna 36:54.129 20 1:47.152 0:02.894 1:47.437 6 51.9

18 321 Bernardini, Samuele ITA FMI Yamaha 36:56.458 20 1:49.481 0:02.329 1:47.359 6 51.9

19 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 37:00.358 20 1:53.381 0:03.900 1:47.691 4 51.8

20 201 Pichon, Zachary FRA FFM Honda 35:10.315 19 1 lap 1 lap 1:47.099 4 52.1

21 53 Walsh, Dylan GBR MNZ Honda 35:13.122 19 1 lap 0:02.807 1:47.493 4 51.9

22 6 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 35:19.414 19 1 lap 0:06.292 1:47.579 2 51.8

23 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 35:20.702 19 1 lap 0:01.288 1:48.833 13 51.2

24 920 Valentin, Ander ESP RFME Husqvarna 36:08.392 19 1 lap 0:47.690 1:49.914 2 50.7

25 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Husqvarna 20:06.869 11 9 laps 8 laps 1:46.747 10 52.2

26 811 Sterry, Adam GBR ACU KTM 20:23.497 11 9 laps 0:16.628 1:47.123 4 52

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront