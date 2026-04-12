Motocross
MXGP, Lucas Coenen fa doppietta a Riola Sardo e allunga nel Mondiale. Forato a ridosso della top5
Lucas Coenen completa una domenica perfetta sulla sabbia di Riola Sardo e vince anche gara-2, aggiudicandosi a punteggio pieno il Gran Premio di Sardegna 2026 valevole come quarta tappa stagionale del Mondiale Motocross classe MXGP. Il giovane fenomeno belga della KTM ha dominato la seconda manche da cima a fondo, portandosi al comando nel corso del primo giro e conservando la leadership fino alla bandiera a scacchi nonostante una caduta.
Doppietta straordinaria dunque per il diciannovenne vice-campione del mondo in carica, che si è riscattato dopo il deludente quinto posto della Qualifying Race di ieri dimostrando una netta superiorità a livello di passo sul tracciato del crossodromo “Le Dune”. Weekend comunque molto positivo anche per il fuoriclasse olandese Jeffrey Herlings, secondo in entrambe le manche domenicali con la sua Honda dopo il successo nella Qualifying Race del sabato.
Sale sul podio assoluto del GP sardo anche il rookie neerlandese dell’Husqvarna Kay de Wolf, grazie alla terza piazza in gara-2 dopo il solido quarto posto registrato nella prima corsa. In casa Italia il migliore è Alberto Forato, 7° nella seconda manche e 6° overall con la Fantic, mentre racimolano pochi punti in questa gara Mattia Guadagnini 16° e Andrea Adamo 18° sulla KTM.
In classifica generale Coenen guida dopo quattro round con un vantaggio di 14 punti su Herlings, 30 su Vialle, 32 su Febvre, 43 su Gajser e 49 su Renaux, con Adamo ottavo.
CLASSIFICA GARA-2 GP SARDEGNA MXGP 2026
1 5 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:33.504 0.000 54.690 25
2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 34:34.723 1.219 54.658 22
3 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:32.968 59.464 53.165 20
4 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:39.208 1:05.704 53.010 18
5 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC PETRONAS Honda 35:44.770 1:11.266 52.873 16
6 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:52.707 1:19.203 52.678 15
7 303 FORATO, Alberto ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 35:53.872 1:20.368 52.649 14
8 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:56.724 1:23.220 52.580 13
9 16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda 36:05.261 1:31.757 52.372 12
10 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 36:06.978 1:33.474 52.331 11
11 39 VAN DE MOOSDIJK, Roan NED KNMV KTM 36:15.008 1:41.504 52.138 10
12 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:17.295 1:43.791 52.083 9
13 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:19.008 1:45.504 52.042 8
14 919 WATSON, Ben GBR ACU Dirt Store Triumph Racing Triumph 36:20.029 1:46.525 52.018 7
15 83 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 36:34.201 2:00.697 51.682 6
16 101 GUADAGNINI, Mattia ITA FMI Venrooy KTM Racing KTM 34:38.186 -1 Lap 51.535 5
17 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 34:42.337 4.151 51.433 4
18 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:56.424 18.238 51.087 3
19 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:01.866 23.680 50.955 2
20 55 SPIES, Maximilian GER DMSB Becker Racing KTM 35:07.555 29.369 50.817 1
21 261 TALVIKU, Jorgen-Matthias EST EMF Yamaha 35:17.368 39.182 50.582 0
22 811 STERRY, Adam GBR ACU Chambers KTM Racing KTM 35:19.685 41.499 50.526 0
23 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 36:08.199 1:30.013 49.396 0
24 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTORed Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 36:11.306 1:33.120 49.325 0
25 86 DEL COCO, Matteo ITA FMI Husqvarna 36:20.247 -2 Laps 46.233 0
26 4 ELZINGA, Rick NED KNMV MRT Racing Team Beta Beta 19:53.104 -9 Laps 47.523 0
27 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 20:04.555 11.451 47.071 0