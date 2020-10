Motocross, GP Trentino 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana Pietramurata

Il Mondiale Motocross 2020 è ormai pronto a sbarcare in Italia per le ultime tre tappe della stagione, che si disputeranno tutte in quel di Pietramurata nell’arco di otto giorni dal 1° all’8 novembre. Il trittico tricolore si aprirà domenica 1° novembre con il Gran Premio del Trentino 2020, sedicesimo e terzultimo round del campionato per quanto riguarda le classi MXGP e MX2. Grande attesa nella top class per capire quando arriverà la certezza aritmetica del titolo iridato di Tim Gajser, con lo sloveno che ha ben 74 punti di vantaggio nei confronti del padrone di casa italiano Tony Cairoli e 84 sullo svizzero Jeremy Seewer quando devono essere ancora assegnati 150 punti complessivi.

Tutte le manche del Gran Premio del Trentino 2020 saranno visibili in diretta streaming su Eurosport Player, inoltre gara-1 della MX2 e gara-2 della MXGP verranno trasmesse anche in diretta tv su Eurosport 2. Sarà possibile seguire in chiaro entrambe le heat della MXGP anche in chiaro su Rai Sport in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un momento di una nuova sfida tra Tim Gajser e Tony Cairoli. Di seguito la programmazione completa di domenica 1° novembre per il GP Trentino 2020:

Loading...

Loading...

PROGRAMMA GP TRENTINO 2020 – MOTOCROSS

Domenica 1° novembre

ore 11.15 Gara-1 MX2 (diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player)

ore 12.15 Gara-1 MXGP (diretta streaming su Eurosport Player)

ore 14.10 Gara-2 MX2 (diretta streaming su Eurosport Player)

ore 15.10 Gara-2 MXGP (diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Eurosport Player)

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Infront