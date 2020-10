Classifica Mondiale Motocross MXGP 2020: Tim Gajser ipoteca il titolo, +74 su Tony Cairoli

Tim Gajser ha allungato ulteriormente in testa alla classifica generale del Mondiale Motocross MXGP 2020 dopo il GP del Lommel. Lo sloveno ha vinto entrambe le gare in Belgio e ora ha 74 punti di vantaggio su Tony Cairoli quando mancano tre Gran Premi al termine della stagione. Il Campione del Mondo in carica è lanciatissimo verso la conferma del titolo iridato, l’italiano ha ormai dovuto alzare bandiera bianca, salvo clamorosi ribaltamenti di fronte. Terzo posto per lo svizzero Jeremy Seewer davanti allo spagnolo Jorge Prado. Di seguito la classifica del Mondiale Motocross MXGP 2020 dopo il GP del Lommel.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOCROSS MXGP 2020 (dopo il GP di Lommel):

1. Tim Gajser (Honda) 583

2. Tony Cairoli (KTM) 509

3. Jeremy Seewer (Yamaha) 499

4. Jorge Prado (KTM) 476

5. Romain Febvre (Kawasaki) 465

6. Gautier Paulin (Yamaha) 403

7. Glenn Coldenhoff (GasGas) 375

8. Clement Desalle (Kawasaki) 362

9. Jeremy Van Horebeek (Honda) 289

10. Jeffrey Herlings (KTM) 263

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOCROSS

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo