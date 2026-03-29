LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Svizzera 2026, Herlings parte favorito.

Nella gara di qualifica del sabato segnata da una pioggia torrenziale, Andrea Adamo scatta meglio di tutti e si prende l’holeshot, mettendosi subito davanti a Herlings, Gajser e Coenen. La leadership dell’italiano però dura poco, perché l’olandese volante Jeffrey Herlings trova il modo di passare con una manovra dura all’esterno e si porta al comando della manche.

Da lì in avanti, l’olandese prova a costruire il proprio vantaggio, ma senza riuscirci. Tim Gajser, dopo aver avuto la meglio sul siciliano Adamo, si accoda infatti molto rapidamente al leader della gara di qualifica, mentre anche Lucas Coenen entra presto nella lotta per le posizioni di vertice. Con il passare dei giri, la sfida per la vittoria della gara di qualifica resta apertissima, ma Herlings riesce a gestire la situazione, conservando la testa della corsa fino alla bandiera a scacchi senza grossi patemi.

Alle sue spalle chiude Lucas Coenen, autore di una buona prova dopo essere riuscito a superare sia l’azzurro Adamo sia Gajser. Il belga resta in corsa per il primo posto fino alla fine, ma deve accontentarsi della seconda piazza contro un grande Herlings. Sul terzo gradino del podio sale Tim Gajser. Andrea Adamo, protagonista di un ottimo avvio, termina invece in quarta posizione. Completa la top five Maxime Renaux, Forato in top ten, difficoltà per Guadagnini ventesimo e out Bonacorsi per infortunio . Oggi decisive gara-1 e gara-2 con Herlings assoluto protagonisti ma anche altri big come Febvre.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Motocross MXGP, GP Svizzera 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio di gara 1 alle 14.15 mentre la gara 2 sarà alle 17.10. Buon divertimento!