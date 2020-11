LIVE Judo, Europei in DIRETTA: 20 novembre, Fabio Basile mina vagante, Maria Centracchio e Christian Parlati outsider

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.37: Odette Giuffrida ha regalato il primo grande sorriso all’Italia con l’oro in una giornata non tutta positiva per i colori azzurri

9.35: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della seconda giornata degli Europei di judo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gara dei Campionati Europei Senior 2020 di judo, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Praga. Dopo lo splendido oro conquistato da Odette Giuffrida ieri nei -52 kg, altri sette azzurri salgono sul tatami quest’oggi con il sogno di provare ad imitare la 26enne romana. Fari puntati in particolare su Fabio Basile, uno dei pretendenti al podio continentale nei -73 kg, ma anche a diversi outsider di lusso come Christian Parlati, Maria Centracchio e Alice Bellandi.

Basile, campione olimpico di Rio 2016 (nella categoria fino a 66 kg), può contare su un buon tabellone fino alla finale di Pool nei 73 kg, in cui dovrebbe vedersela presumibilmente con il temibile israeliano Tohar Butbul in un incontro estremamente equilibrato ed incerto. Più avanti ci sarebbe poi lo spauracchio Rustam Orujov, n.2 al mondo e prima testa di serie del seeding. In gara nei 73 kg anche Giovanni Esposito, nello spot di tabellone comandato dallo svizzero Stump. Grande attesa nei -81 kg per il match di secondo turno tra l’azzurro Christian Parlati ed il georgiano Grigalashvili, mentre Antonio Esposito farà il suo esordio contro il tedesco Gramkow. Giornata molto importante in ottica pass olimpico nel settore femminile tricolore, con Alice Bellandi a caccia di punti pesanti per rientrare in zona qualificazione nei -70 kg mentre Maria Centracchio e Edwige Gwend proseguono la sfida a distanza per rappresentare il Bel Paese in Giappone nei -63 kg.

Si comincia stamattina alle ore 10.00 con le eliminatorie, mentre il Final Block è previsto nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un attimo del percorso degli azzurri in questa attesissima rassegna continentale: buon divertimento!

Foto: IJF