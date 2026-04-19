Quanti soldi hanno guadagnato Bellandi e Pirelli con l’oro agli Europei di judo? Tra venalità e gloria

L’Italia ha ruggito di forza nella giornata conclusiva degli Europei 2026 di judo: dopo una prima parte di competizione un po’ contratta e condita soprattutto dalla medaglia di bronzo conquistata da Odette Giuffrida, nella domenica che ha fatto calare il sipario sul tatami di Tbilisi (Georgia) sono stati festeggiati ben due ori che hanno conferito un altro volto alla spedizione tricolore.

Alice Bellandi ha completato la mitica tripla corona, diventando la prima italiana a uscire nell’impresa: dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a Parigi 2024 e Campionessa del Mondo, l’azzurro si è meritata anche il titolo continentale nella categoria fino a 78 kg e ha così unificato lo scettro dei mediomassimi.

Gennaro Pirelli ha invece illuminato la scena nella categoria fino a 100 kg, salendo sul gradino più alto del podio dopo essersi messo al collo due medaglie di bronzo nelle ultime due edizioni della kermesse. Il 25enne napoletano era già stato capace di vincere il prestigioso Grand Slam di Tokyo nel 2022 e oggi si è consacrato tra i mediomassimi.

Due risultati notevoli dal punto di vista sportivo e agonistico, ma possiamo tranquillamente dire che Alice Bellandi e Gennaro Pirelli hanno combattuto e vinto “solo” per la gloria. Agli Europei 2026 di judo non è previsto un montepremi: si parla, infatti, solo di medaglie e di un generico “EJU gifs” (“un regalo della Federazione Europea”), ma non figura una somma di denaro.

In un momento in cui si parla tanto di dilettantismo e professionismo dopo l’infelice uscita dell’ormai ex Presidente della FIGC in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di calcio, è importante evidenziare certi aspetti pecuniari: tra la venalità e la gloria di un titolo europeo sarebbe importante trovare la giusta via di mezzo, un riconoscimento economico sarebbe stato meritato per i Campioni d’Europa.

MONTEPREMI BELLANDI E PIRELLI ORO EUROPEI JUDO

Non è prevista una somma in denaro per le vittorie agli Europei 2026 di judo.