Il palmares di Alice Bellandi: non solo la Tripla Corona, ma tutti i metalli a Europei e Mondiali!

Alice Bellandi ha illuminato l’ultima giornata degli Europei 2026 di judo, conquistando la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg sul tatami di Tbilisi (Georgia) e riuscendo così nella grande impresa di completare la Tripla Corona: dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a Parigi 2024 e avere trionfato ai Mondiali 2025 in quel di Budapest, la bresciana si è regalata anche la prima gioia della carriera in campo continentale e ha unificato lo scettro dei pesi mediomassimi.

Oltre ai sigilli nei grandi eventi, la 27enne vanta un’ampia collezione di medaglie: in campo iridato figurano l’argento ad Abu Dhabi nel 2024 e il bronzo a Doha nel 2023, agli Europei il bronzo di Sòfia nel 2022. Nei grandi tornei, invece, vanno annoverati la stoccata al Masters 2022 e ben cinque affermazione in ambito Grand Slam, tra cui quella di Parigi poche settimane fa. Di seguito il quadro dettagliato del palmares di Alice Bellandi, che è stata anche Campionessa del Mondo juniores.

PALMARES ALICE BELLANDI

OLIMPIADI

Oro a Parigi 2024

MONDIALI

Oro a Budapest 2025

Argento ad Abu Dhabi 2024

Bronzo a Doha 2023

EUROPEI

Oro a Tbilisi 2026

Bronzo a Sòfia 2022

MONDIALI JUNIORS

Oro a Nassau 2018 (tra le 70 kg)

ALTRE COMPETIZIONI

Masters 2022 (a Gerusalemme)

Cinque Grand Slam (Parigi 2026, Abu Dhabi 2023, Tel Aviv 2023, Baku 2022, Ungheria 2022)