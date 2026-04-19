Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Judo

Il palmares di Alice Bellandi: non solo la Tripla Corona, ma tutti i metalli a Europei e Mondiali!

Pubblicato

1 ora fa

il

Per approfondire:
Alice Bellandi
Alice Bellandi / Lapresse

Alice Bellandi ha illuminato l’ultima giornata degli Europei 2026 di judo, conquistando la medaglia d’oro nella categoria fino a 78 kg sul tatami di Tbilisi (Georgia) e riuscendo così nella grande impresa di completare la Tripla Corona: dopo essersi laureata Campionessa Olimpica a Parigi 2024 e avere trionfato ai Mondiali 2025 in quel di Budapest, la bresciana si è regalata anche la prima gioia della carriera in campo continentale e ha unificato lo scettro dei pesi mediomassimi.

Oltre ai sigilli nei grandi eventi, la 27enne vanta un’ampia collezione di medaglie: in campo iridato figurano l’argento ad Abu Dhabi nel 2024 e il bronzo a Doha nel 2023, agli Europei il bronzo di Sòfia nel 2022. Nei grandi tornei, invece, vanno annoverati la stoccata al Masters 2022 e ben cinque affermazione in ambito Grand Slam, tra cui quella di Parigi poche settimane fa. Di seguito il quadro dettagliato del palmares di Alice Bellandi, che è stata anche Campionessa del Mondo juniores.

PALMARES ALICE BELLANDI

OLIMPIADI
Oro a Parigi 2024

MONDIALI
Oro a Budapest 2025
Argento ad Abu Dhabi 2024
Bronzo a Doha 2023

EUROPEI
Oro a Tbilisi 2026
Bronzo a Sòfia 2022

MONDIALI JUNIORS
Oro a Nassau 2018 (tra le 70 kg)

ALTRE COMPETIZIONI
Masters 2022 (a Gerusalemme)
Cinque Grand Slam (Parigi 2026, Abu Dhabi 2023, Tel Aviv 2023, Baku 2022, Ungheria 2022)

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità