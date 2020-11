Judo, Europei 2020: Giovanni Esposito si ferma agli ottavi di finale nei -73 kg. L’azzurro cede a Nils Stump

Deve alzare bandiera bianca Giovanni Esposito negli ottavi di finale dei -73 kg agli Europei 2020 di judo. L’azzurro, impegnato nella rassegna continentale alla O2 Arena di Praga (Repubblica Ceca), dopo aver sconfitto l’armeno Ferdinand Karapetian, si è dovuto arrendere all’elvetico Nils Stump.

Lo svizzero, secondo nel Grand Slam a Budapest (Ungheria) quest’anno e terzo nel Grand Prix di Tel Aviv di questa stagione, nonostante i due shido inflitti è riuscito nelle battute finali a infliggere un ippon che ha deciso il confronto con l’azzurro. Una sconfitta un po’ amare per Esposito che ha cercato in ogni modo di affrontare allo stesso livello il n.21 del ranking, ma è stato costretto a cedere per la maggior qualità del proprio avversario.

Foto: IJF