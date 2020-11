LIVE Ciclismo su pista, Europei 2020 in DIRETTA: Martina Fidanza è oro! I due quartetti azzurri approdano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Martina Fidanza ha vinto l’oro nello Scratch! Grandissima impresa dell’azzurra

L’Italia vola in finale col quartetto maschile! Impresa degli azzurri senza ganna

L’Italia vola in finale col quartetto femminile! Le azzurre sconfiggono l’Ucraina

Video highlights la vittoria di Martina Fidanza

19.08 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei su pista 2020. Vi diamo appuntamento a domani con le attesissime finali dell’inseguimento a squadre dei nostri due quartetti. Buon proseguimento di serata!

19.05 Una giornata di apertura molto positiva per i colori azzurri con la magnifica medaglia d’oro di Martina Fidanza nella specialità dello Scratch, e l’approdo in finale per i due quartetti. Domani sera le nostre Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo si giocheranno l’oro contro la Gran Bretagna, mentre Francesco Lamon, Stefano Moro, Gidas Umbri e Jonathan Milan sfideranno la Russia per il titolo continentale 2020.

19.04 Si conclude dunque la prima giornata degli Europei su pista 2020 di Plovdiv.

19.01 Nella finale della Velocità a squadre maschile, vittoria per la Russia (Dmitriev, Yakutshevski, Sharapov) in 43.007, davanti alla Repubblica Ceca (Babek, Topinka, Chechman) con 43.925, e la Grecia (Bretas, Kalogeropoulos, Livanos) in 44.098.

18.56 Intanto ecco i risultati della finale della Velocità a squadre femminile: oro per la Russia (Voinova, Shmeleva, Antonova/Rogovaya) con 46.852. Argento per la Gran Bretagna (Tanner, Bate, Steele) in 48.531, bronzo per l’Ucraina (Basova, Starikova, Lohvinuk) 49.296.

18.52 Dunque, le azzurre dovranno sfidare la Gran Bretagna e gli azzurri la Russia per due storiche medaglie d’oro!

18.46 UN’ALTRA FINALE PER L’ORO PER L’ITALIA! Domani ne vedremo delle belle nella doppia battaglia per il titolo continentale dei nostri due quartetti.

18.43 Tornando all’inseguimento maschile, nulla da fare per la Bielorussia, la Russia si giocherà la medaglia di bronzo!

18.42 Quindi Ucraina a Spagna si affronteranno per la conquista della medaglia di bronzo. L’Italia femminile e la Gran Bretagna per l’oro.

18.40 Intanto ecco i tempi dei quartetti femminili:

Gran Bretagna: 4:13.923

Italia: 4:18.209

Ucraina: 4:36.104

Spagna: 4:38.682

18.38 E con 3:56.569 anche il quartetto maschile azzurro vola verso il podio! Medaglia assicurata per i nostri ragazzi!

18.37 Ultimo giro!

18.36 Netta superiorità per gli azzurri!

18.35 Si porta davanti Jonathan Milan! Glia azzurri stanno avanzando molto ma molto forte!

18.34 Siamo avanti rispetto agli elvetici.

18.33 Partenza non al top per l’Italia che recupera dopo 750 metri.

18.32 Saranno nuovamente Francesco Lamon, Stefano Moro, Gidas Umbri e Jonathan Milan a difendere i colori azzurri.

18.31 Sfida vinta dall’Ucraina. Adesso tocca ai nostri azzurri contro la nazionale della Svizzera.

18.28 Sorpasso da parte dell’Ucraina!

18.24 Attualmente è in vantaggio la nazionale spagnola.

18.25 Adesso scendono in pista i quartetti maschili. La prima sfida sarà tra Ucraina e Spagna.

18.23 Le nostre ragazze dovranno sfidare la nazionale britannica nella finale di domani sera.

18.21 NON C’È STORIA!!!! LE AZZURRE VOLANO IN FINALE PER LA MEDAGLIA D’ORO!!!!!!!!!!!!

18.20 Già avanti le nostre azzurre!

18.19 Ed ecco le nostre azzurre: Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo!

18.18 Le britanniche passano agevolmente le iberiche e volano in finale!

18.14 Tutto pronto per il primo round dell’inseguimento a squadre femminile con la sfida tra Gran Bretagna e Spagna.

18.11 Mentre le azzurre dovranno sfidare le ragazze dell’Ucraina.

18.08 Gli azzurri dovranno fronteggiare la Svizzera.

18.05 Ricordiamo che i due quartetti azzurri hanno passato le qualifiche entrambi al secondo posto.

18.00 Dopo la premiazione dello Scratch femminile con l’oro della bergamasca Fidanza, e quello dell’Eliminazione maschile, torneranno in pista i quartetti dell’inseguimento a squadre maschili e femminili con i rispettivi primi round.

17.58 Il podio della gara ad eliminazione maschile: oro al britannico Walls, argento per il portoghese Leitao e bronzo al russo Rostovtsev.

17.55 Si entra nel vivo della gara a eliminazione: 5° il ceco Barbor e 4° il bielorusso Tsishkou.

17.52 La gara continua a buon ritmo: 9° il romeno Grosu, 8° l’austriaco Muller, 7° lo svizzero Marguet e 6° il greco Volikakis.

17.50 Eliminati l’israeliano Tene, lo sloveno Finkst e l’ucraino Shcherban.

17.48 ELIMINATO FRANCESCO LAMON!!!! L’azzurro chiude 13°.

17.46 Sin qui eliminati: il lituano Bitinas e lo spagnolo Pelegri.

17.44 In pista Francesco Lamon per la gara a eliminazione.

17.42 Tserakh ha attaccato a circa 10 giri dal termine il gruppo delle avversarie si è letteralmente rialzato. La bielorussa a 3 giri dal termine aveva circa 3/4 di pista di vantaggio e tutto sembrava compromesso. Incredibile la sparata di Martina Fidanza che è riuscita a chiudere il gap e a superare Tserakh sul rettilineo finale!!!!

17.41 PRIMO ORO PER L’ITALIA IN QUESTI EUROPEI CON UNA FANTASTICA MARTINA FIDANZA!!!!!

17.40 CHE SPETTACOLO MARTINA FIDANZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! UN NUMERO INCREDIBILE!!!!!!!!!!! FENOMENALE!!!!!!!!!!!!!!!

17.39 INCREDIBILE MARTINA FIDANZA!!!!!!!!! ACCELERA E RECUPERA!!!

17.38 L’oro ormai è andato purtroppo, troppo spazio lasciato alla bielorussa Tserakh.

17.37 Il gruppo si è rialzato lasciando campo libero alla bielorussa!!! La situazione si complica tremendamente a 7 giri dal traguardo.

17.36 A 10 giri dal termine Tserakh in testa ma senza riuscire a fare la differenza.

17.35 Parte la russa Sevcikova. Fidanza in terza posizione in controllo.

17.33 Molto bene sin qui Martina Fidanza. L’azzurra controlla nelle zone di testa quando siamo giunti a metà gara.

17.31 Per il momento il ritmo è abbastanza blando e c’è grande controllo. Mancano 25 giri al termine.

17.28 Conclusi i primi 10 giri dei 40 previsti nello Scratch. La nostra Martina Fidanza in controllo.

17.24 Iniziata la gara!!!

17.21 A breve in pista le atlete dello Scratch, in gara Martina Fidanza.

17.19 Vince la Grecia con il tempo di 44.214 mentre la Spagna deve accontentarsi di un lento 45.067.

17.17 Partenza falsa della Grecia!

17.16 In gara Spagna e Grecia, la vincitrice andrà a giocarsi il bronzo.

17.15 Vincono comodamente i cechi in 44.655, gli ucraini, invece, hanno chiuso in 45.326.

17.14 E’ il momento di Repubblica Ceca e Ucraina.

17.13 Neanche a dirlo domina la Russia anche tra gli uomini con il tempo di 43.123. La Bulgaria chiude in 48.063.

17.11 In pista Russia e Bulgaria per la semifinale della Team Sprint maschile.

17.09 La Gran Bretagna conquista la finale della Team Sprint femminile battendo nettamente l’ucraina.

17.07 Ai nastri di partenza le atlete di Gran Bretagna e Ucraina per l’altro posto nella finale per l’oro.

17.05 Domina la Russia domina la semifinale con il tempo di 42.240 con oltre 4” di vantaggio sulla Repubblica Ceca.

17.02 Ci siamo: inizia la sessione pomeridiana con la Team Sprint che vedrà opposte Russia e Repubblica Ceca.

16.58 Gli atleti della Team Sprint maschile stanno ultimando le fasi di riscaldamento.

16.55 Il primo titolo che sarà assegnato in questa rassegna continentale sarà quello dello Scratch femminile.

16.52 In chiusura di giornata le finali della Team Sprint sia maschile che femminile.

16.49 Sarà una sessione molto intesa con la finale dello Scratch femminile e della prova a eliminazione maschile.

16.45 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live della sessione pomeridiano degli Europei di ciclismo su pista

13.45 La nostra DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 17.00.

13.43 Ricapitoliamo l’ordine d’arrivo dell’inseguimento maschile: 1 Russia, 2 Italia, 3 Svizzera, 4 Bielorussia, 5 Ucraina, 6 Spagna.

13.40 Con un gran finale l’Italia fa il secondo miglior tempo: 3:56.775

13.35 Secondo tempo provvisorio per la Svizzera: 3:57.881. Tocca all’Italia.

13.31 Parte la Svizzera, poi toccherà all’Italia

13.28 Miglior tempo per la Russia: 3:55.677

13.25 Parte la Russia.

13.21 L’Ucraina conclude in 4:04.057

13.16 4:00.902 per la Bielorussia

13.12 Scende ora in pista la Bielorussia.

13.10 4:06.444 il tempo della Spagna.

13.04 Iniziano le qualificazioni dell’inseguimento maschile con la Spagna.

13.01 Ricapitoliamo i risultati dei quartetti femminili: Gran Bretagna, Italia, Ucraina e Spagna.

13.00 La Gran Bretagna fa meglio dell’Italia: 4:13.923

12.55 Partono le ragazze della Gran Bretagna.

12.53 Le azzurre partono piano, ma, poi, salgono di colpi e piazzano un tempo nettamente migliore rispetto a Spagna e Ucraina: 4:18.209

12.48 E’ giunto il momento del quartetto azzurro femminile.

12.45 L’Ucraina fa meglio della Spagna: 4:36.234

12.40 4:38.682 per il quartetto della Spagna. Parte l’Ucraina.

12.34 Il primo quartetto a scendere in pista è quello della Spagna.

12.32 Ricapitoliamo, intanto, i risultati delle qualificazioni della velocità maschile: 1 Russia, 2 Repubblica Ceca, 3 Grecia, 4 Spagna, 5 Ucraina, 6 Bulgaria

12.31 Tocca all’inseguimento a squadre femminile ora.

12.30 Miglior tempo per la Russia: 43.719

12.27 Terzo tempo provvisorio per la Spagna: 44.587. Manca solo la Russia.

12.24 Nuovo miglior tempo per la Repubblica Ceca: 43.942.

12.21 Conclude la prova l’Ucraina in 45.896.

12.19 44.368 Per la Grecia nella velocità maschile.

12.19 Spieghiamo come funzionale per la velocità femminile: ci sono solo quelle quattro partecipanti, più tardi si affronteranno Russia e Ucraina e Gran Bretagna e Repubblica Ceca.

12.17 Inizia ora la velocità a squadre maschile che fa un modesto 48″515

12.14 La Russia fa meglio della Gran Bretagna stampando il tempo di 47″649

12.11 Tocca ora alla Russia.

12.09 49″981 per l’Ucraina.

12.06 La Repubblica Ceca conclude in 52″005.

12.03 La Gran Bretagna conclude la prova in 48″646.

12.00 Si parte con le qualificazioni della velocità femminile.

11.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della giornata di apertura degli Europei su pista 2020 di Plovdiv, in Bulgaria. Sarà una cinque giorni un po’ diversa dal solito, con diverse e pesanti assenze su ogni fronte, partendo dalla Nazionale italiana orfana di Filippo Ganna, Michele Scartezzini e Liam Bertazzo, risultati positivi al Covid-19. In questa primissima giornata si punterà tutto sui due quartetti, con grandi ambizioni di podio per le finali di domani. Mentre ci saranno già quattro finali con: Scratch femminile, Eliminazione maschile, e quelle della Velocità a squadre.

Per quanto riguarda l‘Inseguimento a squadre, sia maschile che femminile, quest’oggi ci saranno le qualifiche e il primo round. Ci sono grandissime aspettative azzurre per entrambi i quartetti, anche se spicca su tutti quello femminile con Martina Alzini, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Silvia Valsecchi e Rachele Barbieri. Il CT Dino Salvoldi deve ancora da scegliere le quattro titolari. Per il settore maschile, nonostante le grandi assenze della vigilia, ci sarà Jonathan Milan, che seguirà due punte come Francesco Lamon e Stefano Moro. Inoltre, il CT Marco Villa ha convocato in extremis i giovani Gidas Umbri e Matteo Donegà; quest’ultimo come riserva.

Come detto in precedenza, ci sarà anche la finale dello Scratch femminile, dove l’Italia schiererà la bergamasca Martina Fidanza, plurititolata ai recenti europei su pista Under 23, in cui ha conquistato l’oro proprio in questa specialità. E poi si disputerà anche la prova dell’Eliminazione maschile. Salvo cambiamenti, sarà Francesco Lamon, neo tricolore dello Scratch ed Eliminazione a difendere i colori azzurri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di tutte le prove odierne dalle ore 12.00 e poi dalle ore 17.00. Buon divertimento!

