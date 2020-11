Dove correrà Fabio Aru nel 2021? Il futuro del Cavaliere, tra dubbi e poche certezze: quali squadre interessate?

Fabio Aru sta valutando diverse opzioni e sta scegliendo con grande attenzione quale sarà il suo futuro. Dove correrà il Cavaliere dei Quattro Mori nel 2021? Quale sarà la sua squadra per la prossima stagione? Il sardo è indubbiamente l’uomo di spicco del Ciclomercato, lascerà la UAE Emirates con cui non ha ottenuti risultati negli ultimi tre anni e si accaserà altrove. Al momento, però, non ci sono certezze. Il ciclista ha dichiarato che sta facendo tutte le sue valutazioni del caso e che arriverà a una decisione ponderata, anche perché si tratta di una scelta importante: a 30 anni non si può sbagliare e si deve trovare il giusto porto per rinascere e tornare quel corridore capace di salire due volte sul podio al Giro d’Italia e di indossare la maglia gialla al Tour de France.

Fabio Aru ha vissuto un 2020 particolarmente difficile, condito dal ritiro al Tour de France (dovuto a motivi personali e legati a un lutto) e dalla mancata partecipazione alla Vuelta di Spagna. Si era parlato del possibile interessamento di alcune squadre tra cui anche la Alpecin di Mathieu van der Poel (con l’ipotesi di un rientro dal ciclocross, suo primo amore), la nuova Kometa-Eolo di Alberto Contador e Ivan Basso (non avrebbero il budget a disposizione), la Trek-Segafedo di Vincenzo Nibali, ma nessuna di queste ipotesi si è scaldata concretamente. Anche Gianni Savio ha confermato che non lo avrà nella sua Sidermec perché non ha il budget per coprire un ingaggio di quel livello.

Al momento dovrebbero esserci tre piste, su cui si è soffermato Beppe Conte durante Radiocorsa, trasmissione andata in onda su RaiSport. Ci sarebbe una buona offerta da parte della Gazprom, squadra Professional di matrice russa. Si tratterebbe dunque di una compagine non World Tour, la quale dovrebbe dunque sperare negli inviti per partecipare alle corse più importanti. Vedremo davvero se Fabio Aru cambierà casa e riuscirà a ritrovare lo smalto dei giorni migliori. All’orizzonte ci sarebbero anche due formazioni World Tour, non meglio identificate, da cui si attenderebbe una risposta.

Foto: Lapresse