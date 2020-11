Ciclismo, Dylan Groenewegen squalificato per 9 mesi! Sanzione per l’incidente con Jakobsen

Dylan Groenewegen è stato squalificato per nove mesi dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’UCI ha adottato la mano pesante e ha inflitto una sanzione esemplare al ciclista olandese, colpevole di avere causato un bruttissimo incidente durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia 2020. In quell’occasione il corridore della Jumbo-Visma strinse alle transenne il connazionale Fabio Jakobsen, il quale incappò in una terribile caduta e in un pesantissimo infortunio: rimase in coma per alcuni giorni e successivamente fu operato diverse volte al viso, ancora adesso è in fase di recupero, con la speranza di tornare in gruppo nel 2021. Il 27enne non potrà correre fino al prossimo 6 maggio (la squalifica ha decorrenza dal 5 agosto, giorno dell’incidente), giusto in tempo per essere al via del Giro d’Italia 2020, che scatterà sabato 8 maggio.

Il velocista ha commentato in questo modo: “Quella caduta resterà per sempre una pagina buia della mia carriera. Durante la volata ho deviato dalla mia linea. Mi dispiace, perché voglio essere un velocista leale. Le conseguenze sono state molto sfortunate e gravi. Sono consapevole di questo e spero che questa possa essere una lezione per ogni velocista. Seguo molto da vicino le notizie riguardo il recupero di Fabio. Posso solo sperare che un giorno possa tornare completamente. La chiusura del caso porta chiarezza e mi dà la possibilità di tornare a guardare avanti. Sono felice di questo, anche se il 7 maggio è ancora molto lontano. Sono felice del supporto che ho avuto dalla squadra, dalla famiglia e dagli amici. Assieme lavoreremo, fisicamente e mentalmente, verso quel giorno”.

Loading...

Loading...

L’UCI ha precisato che “il corridore ha ammesso di aver deviato dalla propria linea, violando il regolamento” e che “ha collaborato con le indagini”, oltre ad aver “accettato di prendere parte ad una serie di eventi a beneficio della comunità ciclistica”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse