Ciclismo su Pista, Europei 2020: la rassegna continentale inizia nel segno di Martina Fidanza e dei quartetti azzurri

La prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2020 che si stanno svolgendo a Plovdiv, in Bulgaria, si è rivelata decisamente positiva per l’Italia. Martina Fidanza ha conquistato il titolo continentale nello Scratch, mentre i due quartetti dell’inseguimento a squadre si sono qualificati per le finali per l’oro che si terranno domani.

Nelle prove della velocità a squadre, invece, si è imposta la Russia sia tra le donne che tra gli uomini. Nella gara femminile, sul podio, sono salite, nell’ordine, anche Gran Bretagna e Ucraina. In quella maschile, invece, la Repubblica Ceca è giunta seconda e la Grecia terza.

Infine, oggi, si è tenuta anche la gara maschile dell’eliminazione. A imporsi, con una certa facilità, è stato il britannico Matthew Walls, il quale ha preceduto il portoghese Iuri Leitao e il russo Sergei Rostovtsev. Solo 13esimo, invece, l’azzurro Francesco Lamon.

