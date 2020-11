Ciclismo su Pista, Europei 2020: Martina Fidanza vince il titolo continentale nello Scratch

Martina Fidanza era la grande favorita per il successo ai campionati Europei di ciclismo su pista nello Scratch e non ha deluso le attese. L’azzurra ha vinto il titolo continentale, dimostrando una gamba nettamente superiore a quella delle rivali, battendo la bielorussa Hannah Tserakh grazie a un ultimo giro superlativo. Terzo posto per l’Ucraina Tetyana Klimchenko.

La gara ha visto il gruppo rimanere compatto fino agli ultimi venti giri. A tredici tornate dalla fine si è mossa Tserakh che sembrava aver sorpreso le rivali. Infatti, fino a tre giri dal termine, il plotone proseguiva ad andatura lenta e la bielorussa era saldamente in testa. E’ stata un accelerazione della russa Diana Klimova a risvegliare le atlete dal torpore.

Fidanza, in un attimo, si è portata alla ruota di Klimova. Dopodiché, a due tornate dal termine, l’ha saltata e se ne è andata via da sola. Martina si è esibita in un rush finale veramente strepitoso e ha riacciuffato Tserakh all’imbocco della curva che immetteva sul traguardo. L’azzurra, dunque, ha letteralmente bruciato la rivale allo sprint e ha conquistato un meritato trionfo.

