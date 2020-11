Ciclismo su Pista, Europei 2020: l’Italia supera l’Ucraina e si qualifica per la finale dell’inseguimento femminile

Il quartetto azzurro dell’inseguimento femminile, in questa prima giornata degli Europei di ciclismo su pista che si stanno svolgendo in Bulgaria, a Plovdiv, ha strappato il pass per le finali. Le Rockets Girls hanno surclassato l’Ucraina nelle semifinali e ora si giocheranno il titolo continentale con la Gran Bretagna.

La selezione azzurra, di cui fanno parte Rachele Barbieri, Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini, ha avuto vita facile oggi. Le rappresentanti del Bel Paese, infatti, hanno fatto prima registrare il secondo tempo in qualificazione e, poi, hanno addirittura doppiato la compagine ucraina nello scontro diretto.

La finale, in programma domani, però, si prospetta durissima. La Gran Bretagna, infatti, schiera il quartetto olimpico e ha dominato le qualificazioni stampando un tempo di 4:13.923. Come le azzurre, inoltre, hanno superato le semifinali doppiando le avversarie, che nel loro caso erano le spagnole.

Foto: Comunicato Federciclismo