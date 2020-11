Ciclismo su pista, Europei 2020 oggi: orari, tv, programma, italiani in gara mercoledì 11 novembre

Quest’oggi si apre ufficialmente la rassegna continentale degli Europei su pista 2020 di Plovdiv, in Bulgaria, che ci terranno compagnia fino a domenica 15 novembre. Sarà una cinque giorni un po’ diversa dal solito, con diverse e pesanti assenze su ogni fronte, partendo dalla Nazionale italiana orfana di Filippo Ganna, Michele Scartezzini e Liam Bertazzo, risultati postivi al Covid-19. Per non parlare poi di Nazionali come la Francia, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca.

Ma siamo certi che gli azzurri volati in terra bulgara ci regaleranno comunque delle belle soddisfazioni. Quest’oggi si punterà tutto sui due quartetti, con grandi ambizioni di podio per domani. Mentre ci saranno già quattro finali, tra cui lo Scratch con Martina Fidanza, e l’Eliminazione con Francesco Lamon. Nessun azzurro o azzurra disputerà le finali di Velocità a squadre.

Potrete seguire la prima giornata degli Europei 2020 su pista in diretta televisiva su Eurosport 1 dalle ore 16.55, e anche in diretta streaming su Eurosport Player. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale di tutte le prove odierne dalle ore 13.00 e poi dalle ore 18.00. Di seguito potrete trovare il programma completo e gli italiani in gara in questa giornata di apertura.

PROGRAMMA EUROPEI SU PISTA 2020 MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE

ore 13.00-16.30:

qualificazioni Velocità a squadre maschile e femminile

qualificazioni Inseguimento a squadre maschile e femminile

ore 18.00-21.00:

primo round Velocità a squadre maschile e femminile

finale 10 km Scratch femminile

finale Eliminazione maschile

primo round Inseguimento a squadre maschile e femminile

finali Velocità a squadre maschile e femminile

ITALIANI IN GARA

Inseguimento a squadre maschile: Francesco Lamon, Jonathan Milan, Stefano Moro, Matteo Donegà, Gidas Umbri

Inseguimento a squadre femminile: Martina Alzini, Elisa Balsamo, Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Silvia Valsecchi

Scratch femminile: Martina Fidanza

Eliminazione maschile: Francesco Lamon

PALINSESTO TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 16.55

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta live testuale: OA Sport dalle ore 13.00 e dalle ore 18.00

