LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita ad Aramon Formigal

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OA Sport della sesta tappa della Vuelta a España 2020: si partirà da Biescas con arrivo a Aramon Formigal per un totale di 146,6 chilometri. La frazione di ieri ha visto il successo in fuga di uno splendido Tim Wellens, il quale si è anche tolto la soddisfazione di strappare per un punto la maglia a pois dalle spalle di Richard Carapaz. Nel finale è apparso molto brillante Primoz Roglic: la maglia rossa con uno scatto ha guadagnato una manciata di secondi su tutti i rivali diretti per la classifica generale.

Oggi nuovo arrivo in salita per la corsa spagnola con la Sallent de Gallego che ha preso all’ultimo secondo il posto del Tourmalet, vista la sopraggiunta impossibilità di sconfinare in Francia. La tappa promette comunque scintille: i big inizieranno a studiarsi e ci saranno i primi veri distacchi nella contesa alla maglia roja. I ciclisti ultimeranno la prima settimana (domani ci sarà il giorno di riposo) affrontando tre Gran Premi della Montagna, preceduti da 60 chilometri quasi del tutto pianeggianti.

Oltre 3000 metri di dislivello attendono i corridori: si comincia dall’Alto di Petralba, 6.5 chilometri al 5% di pendenza media, poi il Puerto de Cotefablo (seconda categoria), con pendenze abbastanza morbide (4,1% medio) per più di 13 chilometri di salita ed infine Sallent de Gallego. 14.5 chilometri al poco più del 4% ma con picchi del 10% che si toccano a inizio salita ed un finale tra il 6 ed il 7%.

Il favorito è Roglic, ma occhio a Carapaz e a Daniel Martin. Proveranno a dire la loro anche Enric Mas, Sepp Kuss e Alejandro Valverde, mentre per l’Italia occhi puntati sul talento della Deceuninck-Quick Step, Andrea Bagioli, e su Davide Formolo. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta frazione della Vuelta a España 2020, con aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. La tappa partirà alle ore 13:08: buon divertimento!

Foto: Lapresse