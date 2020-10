VIDEO Vuelta a España 2020, highlights tappa di oggi: Ion Izagirre vince sui Pirenei, Carapaz nuova maglia rossa

Oggi si è disputata la sesta tappa della Vuelta di Spagna, la frazione di 146 km sui Pirenei iberici con arrivo in salita ad Aramon Formigal. Lo spagnolo Ion Izagirre (Astana) ha vinto con 25” di vantaggio sul canadese Michael Woods e sul portoghese Rui Costa al termine di una fuga. L’ecuadoriano Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) ha indossato la maglia rossa di leader della classifica generale, soffiandola allo sloveno Primoz Roglic, il quale è andato in crisi e ora si trova a 30” dal primo posto in classifica generale, alle spalle anche del britannico Hugh Carthy (a 18”) e dell’irlandese Dan Martin (a 20”). Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sesta tappa della Vuelta di Spagna.

VIDEO HIGHLIGHTS SESTA TAPPA DELLA VUELTA DI SPAGNA 2020:

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI CICLISMO

Loading...

Loading...

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse