LIVE Sci alpino, Gigante femminile Soelden in DIRETTA: Federica Brignone, Bassino e Goggia cercano subito il risultato

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Soelden (Austria) primo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021. Come ogni stagione che si rispetti, il Circo Bianco scatterà dal ghiacciaio del Rettenbach, con il consueto antipasto austriaco. Le sciatrici saranno impegnate tra le porte larghe per l’esordio ufficiale, con la prima manche che prenderà il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00.

Cosa dovremo aspettarci da questo primo gigante della nuova annata? In primo luogo va ricordato che non vedremo al cancelletto di partenza Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha dovuto dare forfeit per colpa di una botta alla schiena rimediata in allenamento, per cui il suo ritorno in gara ufficiale, slitterà al prossimo appuntamento di novembre. Senza la nativa del Colorado non mancheranno le favorite. Su tutte non possiamo non mettere le nostre Federica Brignone e Marta Bassino (con Sofia Goggia pronta alla zampata giusta), mentre assieme a loro non andranno certo sottovalutate la slovacca Petra Vlhova o la neozelandese Alice Robinson, senza dimenticare le elvetiche Lara Gut-Behrami o Michelle Gisin, le norvegesi Mina Fuerst Holtmann e Krisin Lysdahl e la francese Tessa Worley.

Il gigante di Soelden vedrà la prima manche prendere il via alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta di entrambe le manche, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile!



