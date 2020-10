Sci alpino, Vincenzo Spadafora su Bassino e Brignone: “Bravissime ragazze, complimenti”

Anche il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha dedicato un tweet alla doppietta italiana registrata nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino, che ha visto andare in archivio lo slalom gigante di Soelden, in Austria: vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone, oggi seconda, con Sofia Goggia sesta.

Queste le parole su Twitter di Vincenzo Spadafora: “Oggi nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino, Marta Bassino conquista lo slalom gigante d’apertura di Soelden ! Subito dietro di lei di 14 centesimi arriva Federica Brignone! Bravissime ragazze, complimenti!“.

IL TWEET DI VINCENZO SPADAFORA

Oggi nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino, Marta Bassino conquista lo slalom gigante d’apertura di Soelden ! Subito dietro di lei di 14 centesimi arriva Federica Brignone! Bravissime ragazze, complimenti! pic.twitter.com/wCuhH2IJjK — Vincenzo Spadafora (@vinspadafora) October 17, 2020

Foto: LaPresse