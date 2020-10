Sci alpino: Mikaela Shiffrin è ancora a Sölden e si allena regolarmente

Colpo di scena. O forse no, dato che nel comunicato stampa della Federazione Sci americana si parlava di un “rientro negli Stati Uniti in programma“, senza però specificare quando.

Mikaela Shiffrin è ancora in Europa, è ancora a Sölden e per il momento si sta allenando regolarmente con mamma Eileen, Mike Day e il suo staff. Questa è la notizia di giornata, mentre non ci sono novità sulla sua presenza in gara sabato, è anzi confermata l’assenza dal gigante che aprirà la stagione di Coppa del Mondo donne di sci alpino 2020-2021.

Loading...

Loading...

A breve si capirà di più sul dà farsi e su come la campionessa del Colorado intende gestire l’infortunio alla schiena in primis e poi il calendario personale della stagione.

Foto: Pier Colombo