Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante. Sarà battaglia tra sei atlete

Manca ormai davvero poco all’inizio della Coppa del Mondo di sci alpino. Come sempre si comincia da Soelden con il Rettenbach pronto ad ospitare due giganti. Proprio in questa specialità al femminile si prospetta una fantastica battaglia per la conquista della sfera di cristallo. Una battaglia tra moltissime atlete per un titolo che lo scorso anno se lo è portato a casa Federica Brignone davanti a Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin.

Sono ancora loro tre le principali candidate alla vittoria della Coppa. A Soelden ci sarà il primo incrocio tra le tre campionesse, che lotteranno anche per la classifica generale. Shiffrin parte in pole position, con la slovacca e l’azzurra pronte a sfruttare ogni possibile passo falso dell’americana. Brignone e Vlhova dovranno mantenersi costanti lungo tutta la stagione, anche perchè la loro ambizione di conquista della Coppa del Mondo generale passa anche dai risultati ottenuti in gigante.

Un’Italia che può comunque giocare a due punte. Infatti oltre a Federica Brignone, c’è una Marta Bassino davvero molto ambiziosa e che punta ad essere protagonista. La piemontese ha dimostrato lo scorso anno di poter essere costante tutto l’anno e sicuramente può iscriversi al lotto delle pretendenti. Fari puntati anche sulla giovanissima Alice Robinson e sull’esperta Tessa Worley: da una parte l’esplosività e la freschezza della neozelandese, capace già di vincere alla sua prima vera stagione; dall’altra l’esperienza e la classe della francese, che sembra aver ritrovato lo smalto del pre-infortunio.

La sensazione è quella che il gigante femminile sia la specialità più competitiva ed equilibrata del Circo Bianco. Ad ogni gara sono almeno sei le atlete che possono vincere e dunque sarà davvero importante mantenere una grande costanza di rendimento lungo tutto l’anno per provare ad alzare la sfera di cristallo. A Soelden il primo esame stagionale e vediamo chi verrà subito promossa.

Foto: LaPresse