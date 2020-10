LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Nakagami in pole-position! Morbidelli 2°, Dovizioso 17°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

GRIGLIA DI PARTENZA

CRONACA DELLE QUALIFICHE

Grazie a tutti per averci seguito durante questa diretta e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, classifiche, dichiarazioni, analisi. Appuntamento a domani con la gara alle ore 13.00.

15.34 Ricordiamo che Andrea Dovizioso (Ducati) scatterà dalla 17ma posizione.

15.33 Lo spagnolo Joan Mir (Suzuki), leader del Mondiale, è soltanto 12mo a 0.760. Scatterà in quarta fila dietro al connazionale Alex Marquez (Honda) e a Miguel Oliveira (KTM). Terza fila per Pol Espargarò (KTM), Cal Crutchlow (Honda), Iker Lecuona (KTM).

15.33 Lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha) è quarto a 0.359, scatterà davanti al francese Johann Zarco (Ducati) a 0.415 e al francese Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.444.

15.32 Takaaki Nakagami ha conquistato la pole-position del GP del Teruel 2020. Il giapponese della Honda ha battuto Franco Morbidelli (Yamaha) di appena 63 millesimi. Alex Rins (Suzuki) completa la prima fila a 0.273.

15.32 CLASSIFICA TEMPI Q2:

1 30 T. NAKAGAMI 1:46.882 2 21 F. MORBIDELLI +0.063 3 42 A. RINS +0.273 4 12 M. VIÑALES +0.359 5 5 J. ZARCO +0.415 6 20 F. QUARTARARO +0.444 7 35 C. CRUTCHLOW +0.495 8 88 M. OLIVEIRA +0.627 9 44 P. ESPARGARO +0.637 10 73 A. MARQUEZ +0.721

15.31 Quartararo sesto dietro a Vinales e Zarco. Mir soltanto 12mo dietro a Marquez e Lecuona.

15.31 Morbidelli secondo a 63 millesimi da Nakagami! Rins terzo a 0.273.

15.30 Crutchlow quinto davanti a Quartararo, a il francese è velocissimo!

15.30 Incredibile Nakagami! Si migliora ancora: 1:46.882. Da pole-position!

15.30 BANDIERA A SCACCHI.

15.30 Vinales quarto a 0.295, appena davanti a Quartararo.

15.28 Al momento non si è migliorato nessuno, ci si giocherà tutto nell’ultimo tentativo.

15.26 Tutti fuori per gli ultimi quattro minuti.

15.24 Ora tutti ai box, ci si prepara per il secondo e ultimo tentativo.

15.23 Dunque Nakagami in testa in 1:47.072, Morbidelli a 46 millesimi, Zarco terzo a 0.225. Quartararo quarto a 0.335, Rins quinto a 0.370, poi Crutchlow e Vinales. Mir soltanto dodicesimo.

15.22 Rins risale in quinta posizione a 0.370, subito dietro a Zarco e Quartararo. Mir deve risalire dal 12mo posto.

15.22 MORBIDELLIIIIIIIIIIII! Secondo a 46 millesimi da Nakagami! Pazzesco.

15.22 Vinales sesto a 0.539, ma attenzione a Morbidelli…

15.21 Takaaki Nakagami rafforza il primo posto con 1:47.072, ha 0.225 su Zarco e 0.355 su Quartararo.

15.20 Franco Morbidelli è ottavo a 0.842.

15.20 Vinales vola davanti a tutti in 1:47.908, con 0.231 di margine su Nakagami.

15.19 La prima girandola di tempi cronometrati premi Takaai Nakagami in 1:48139, con 0.147 su Oliveira e 0.171 su Zarco.

15.18 Ora sono tutti in pista per il primo giro cronometrato.

15.17 Zarco, Nakagami, Crutchlow, A. Marquez con media-soft. Coppia di morbide anche per Vinales e Morbidelli.

15.16 Mir, Rins, Quartararo in pista con la coppia di gomme soft.

15.15 INIZIA IL Q2 DELLE QUALIFICHE. Lotta per la pole position.

15.12 I favoriti per la prima fila sono Morbidelli, Quartararo, Nakagami, Vinales. Attenzione a Mir, anche se la Suzuki sul giro secco sembra inferiore.

15.10 Tra cinque minuti inizierà il Q2. Si lotterà per la pole-position e conosceremo la composizione delle prime quattro file.

15.08 Questi i piloti che parteciperanno al Q2: Morbidelli, Nakagami, Quartararo, Vinales, A. Marquez, Lecuona, Rins, Oliveira, Crutchlow, Mir, Pol Espargarò, Zarco.

15.06 Andrea Dovizioso scatterà addirittura in 17ma posizione, appena davanti a Francesco Bagnaia e Danilo Petrucci.

15.06 Lo spagnolo Pol Espargarò (KTM) e il francese Johann Zarco (Ducati) accedono al Q2. Eliminati Aleix Espargarò, Jack Miller, Brad Binder, Stefan Bradl.

15.06 Johann Zarco sale in seconda piazza, davanti ad Aleix Espargarò e Miller!

15.05 BANDIERA A SCACCHI.

15.04 Pol Espargarò da uro: 1:47.071, rifila 0.323 a Miller. Bradl sale in terza piazza, Dovizioso ora è quarto e si gioca il tutto per tutto.

15.04 Andrea Dovizioso risale in terza posizione a 0.353 da Miller. C’è ancora un tentativo.

15.03 DOVIZIOSO SE LA GIOCA! In linea per farcela a metà giro… Pol Espargarò è però un missile.

15.02 Binder risale in quarta posizione a 0.471 da Miller, scavalca Dovizioso. Pol Espargarò rafforza il secondo posto a 0.212 da Miller.

15.01 Errore di Miller e Dovizioso nel primo tentativo… Tutto rinviato all’ultimo…

14.59 Miller esce davanti a Dovizioso. La Ducati sembra avere capito che bisogna fare gioco di squadra…

14.58 Ora tutti ai box. Si cambiano le gomme per poi dare l’assalto all’ultimo time-attack, mancano ancora sette minuti.

14.57 Bagnaia resta in settima posizione a 0.592, Petrucci sesto a 0.571.

14.55 Jack Miller firma il miglior tempo in 1:47.394, ha 0.454 su Pol Espargarò e 0.456 su Aleix Espargarò. Dovizioso quarto a 0.477. Lotta serratissima.

14.53 Binder è il migliore nella prima girandola di tempi: 1:48.333, 0.528 su Bagnaia e 1.067 su Dovizioso.

14.52 Dovizioso, Bagnaia e Miller hanno montato la coppia di gomme soft. Gli altri media all’anteriore e soft al posteriore.

14.50 SEMAFORO VERDE. Quindici minuti a disposizione per i piloti nel Q1, a caccia dei due posti per il Q2.

14.49 Intanto Sky riporta la possibile terza operazione di Marc Marquez. Atteso un consulto nelle prossime due settimane, sente strane sensazioni a un braccio.

14.48 Dovizioso deve assolutamente passare il taglio per continuare a sognare il titolo iridato.

14.47 Questi sono i piloti che dovranno passare dal Q1: Miller, A. Espargarò, Binder, Dovizioso, Rabat, P. Espargarò, Petrucci, Bagnaia, Bradl, Smith, Zarco. I migliori due centauri del Q1 accederanno al Q2.

14.45 Alle ore 14.50 scatterà il Q1 delle qualifiche.

14.44 CLASSIFICA TEMPI FP4.

1 12 M. VIÑALES 1:47.931 2 30 T. NAKAGAMI +0.154 3 36 J. MIR +0.435 4 44 P. ESPARGARO +0.460 5 41 A. ESPARGARO +0.544 6 21 F. MORBIDELLI +0.566 7 43 J. MILLER +0.649 8 42 A. RINS +0.752 9 35 C. CRUTCHLOW +0.755 10 88 M. OLIVEIRA +0.769

14.43 Passo gara interessante delle Yamaha, Suzuki e Honda molto vicine. Ducati lontanissime.

14.42 Fabio Quartararo è 12mo a 0.830, Andrea Dovizioso addirittura 17mo a 1.104.

14.42 Maverick Vinales è stato dunque il miglior nella FP4 davanti a Nakagami. Mir terzo a 0.435, Pol Espargarò a 0.460, Aleix Espargarò a 0.544. Franco Morbidelli sesto a 0.566.

14.41 Maverick Vinales firma il miglior tempo! 1:47.931, rifila 0.14 a Nakagami.

14.40 BANDIERA A SCACCHI.

14.38 Dovizioso ha un passo di un secondo più lento rispetto agli altri big…

14.37 Risale ancora Franco Morbidelli! Quinto a 0.469 da Nakagami.

14.36 Franco Morbidelli risale al settimo posto a 0.575 da Nakagami.

14.35 Andrea Dovizioso è scivolato in 16ma posizione a 0.950 da Nakagami. La Ducati è una comparsa con il forlivese, mentre Miller è quinto.

14.35 Takaaki Nakagami firma il miglior tempo! 1:48.085 con 0.281 di vantaggio su Mir.

14.34 Piccolo miglioramento di Alex Rins, 13mo a 0.525. Franco Morbidelli 15mo a 0.937.

14.33 Cal Crutchlow risale al settimo posto a 0.320 da Mir.

14.31 Attenzione al passo. Honda e Suzuki sono convincenti in questo frangente, Yamaha leggermente indietro. La Ducati continua a fare troppa fatica.

14.29 Quartararo in pista con la coppia di medie, si rilancia anche Dovizioso con media-soft.

14.28 Mir, Pol Espargarò, Vinales, Alex Marquez, Binder, Rins sono tornati in pista con media all’anteriore e soft al posteriore.

14.26 Ora sono tutti fermi ai box, ci si prepara per il finale di sessione.

14.25 Fabio Quartararo è scivolato in 11ma posizione a 0.449 dal suo rivale per il Mondiale.

14.24 Andrea Dovizioso è 13mo a 0.669 di distacco da Mir.

14.24 Al momento nessuno si sta migliorando in pista, ci avviciniamo al rientro in massa ai box.

14.23 Pol Espargarò si migliora, resta terzo ma a 25 millesimi da Mir.

14.22 Franco Morbidelli sale in nona piazza a 0.405.

14.20 Francesco Bagnaia finisce nella ghiaia, il weekend è molto difficile per il centauro della Ducati.

14.19 Squillo di Joan Mir! 1:48.366, miglior tempo per il pilota della Suzuki. Batte Nakgami di 23 millesimi, Aleix Espargarò terzo a 0.109, poi Miller quarto a 0.214.

14.18 Nakagami in testa con 0.224 su Vinales, 0.380 su Pol Espargarò, 0.418 su Binder, 0.426 su Quartararo, 0.454 su Marquez, 0.479 su Zarco, 0.495 su Miller. Rins nono a 0.648, Morbideli decimo a 0.683, Dovizioso undicesimo a 0.696.

14.17 Maverick Vinales si inserisce in seconda posizione a 0.186 da Nakagami.

14.17 Quartararo risale in quarta piazza a 0.470. Dovizioso è undicesimo a 0.937, Mir 14mo a 1.062.

14.16 Takaaki Nakagami strappa il miglior tempo in 1:48.427, 0.342 su Pol Espargarò e 0.416 su Marquez. Rins quarto a 0.610, Morbidelli quinto a 0.647.

14.13 La prima girandola di giri cronometrati premia Alex Rins: 1:49.857, 28 millesimi su Pol Espargarò e 78 su Franco Morbidelli.

14.11 Subito tutti in pista. Media all’anteriore, soft al posteriore per tutti tranne che per Rins, che punta sulla coppia di soft.

14.10 SEMAFORO VERDE. INIZIA LA FP4 del GP di Teruel per la MotoGP.

14.08 I piloti sono ormai pronti per uscire dai propri box.

14.06 Le prove libere 4 che inizieranno tra quattro minuti serviranno anche per provare le gomme in vista della gara. I piloti avranno a disposizione 30 minuti di tempi.

14.04 Questi sono invece i piloti che dovranno passare dal Q1: Miller, A. Espargarò, Binder, Dovizioso, Rabat, P. Espargarò, Petrucci, Bagnaia, Bradl, Smith, Zarco. I migliori due centauri del Q1 accederanno al Q2.

14.02 Ricordiamo i dieci piloti già ammessi Q2 delle qualifiche: Morbidelli, Nakagami, Quartararo, Vinales, A. Marquez, Lecuona, Rins, Oliveira, Crutchlow, Mir.

14.00 Dieci minuti all’inizio delle prove libere 4 della MotoGP.

13.58 Intanto si sono concluse le qualifiche della Moto3. Lo spagnolo Raul Fernandez ha conquistato la pole position davanti a Tony Arbolino e a Celestino Vietti.

13.56 Andrea Dovizioso è invece in crisi nera con la Ducati e dovrà passare dal Q1 per cercare di accedere al Q2. Il forlivese sta facendo troppa fatica.

13.54 Le Suzuki sembrano avere un buon passo, anche se sono leggermente indietro sul giro secco. Il leader del Mondiale Joan Mir e Alex Rins (vincitore settimana scorsa) puntano in alto.

13.52 Attenzione anche alle Honda perché Takaaki Nakagami e Alex Marquez sono particolarmente convincenti.

13.50 Le Yamaha sono parse convincenti nel corso delle prove libere, hanno pian piano alzato il tiro. Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono in grandissima palla alle spalle di Morbidelli.

13.48 Franco Morbidelli è stato il migliore nella FP3 del mattino, il romano ha tutte le carte in regola per puntare in alto in sella alla sua Yamaha.

13.46 Splende il sole ad Aragon, le temmperature si sono alzate e le condizioni sono ideali per correre.

13.44 Si corre sul circuito di Aragon, dove si è già gareggiato settimana scorsa.

13.42 Si incomincia alle ore 14.10 con i trenta minuti riservati alle prove libere 4. Alle ore 14.50 scatteranno le qualifiche.

13.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP del Teruel, tappa del Mondiale MotoGP.

LA CRONACA DELLA FP3

RISULTATI E CLASSIFICA FP3

Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Appuntamento alle ore 14.10 con le prove libere 4, poi alle 14.50 il via delle qualifiche.

11.44 Dovranno disputare il Q1, per conquistare i due posti in palio per il Q2: Miller, A. Espargarò, Binder, Dovizioso, Rabat, P. Espargarò, Petrucci, Bagnaia, Bradl, Smith, Zarco.

11.44 Questi i dieci qualificati al Q2 delle qualifiche: Morbidelli, Nakagami, Quartararo, Vinales, A. Marquez, Lecuona, Rins, Oliveira, Crutchlow, Mir.

11.43 Andrea Dovizioso è soltanto 14mo a 0.545 di ritardo ed è dunque costretto a partecipare al Q1 per accedere al Q2.

11.42 Franco Morbidelli ha realizzzato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Teruel. Il romano della Yamaha Petronas ha timbrato 1:47.333 e ha così preceduto il giapponese Takaaki Nakagami (Honda) di 59 millesimi e il suo compagno di squadra Fabio Quartararo di 68 millesimi. Lo spagnolo Maverick Vinales è quarto a 0.140 con la Yamaha, quinto Alex Marquez con la Honda a 0.213. Sesto Iker Lecuona con KTM a 0.215, poi la Suzuki di Alex Rins a 0.221 e la KTM di Miguel Oliveira a 0.292. Cal Crutchlo nono con Honda a 0.375, Joan Mir decimo con Suzuki a 0.382.

11.42 CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP TERUEL:

1 21 F. MORBIDELLI 1:47.333 2 30 T. NAKAGAMI +0.059 3 20 F. QUARTARARO +0.068 4 12 M. VIÑALES +0.140 5 73 A. MARQUEZ +0.213 6 27 I. LECUONA +0.215 7 42 A. RINS +0.221 8 88 M. OLIVEIRA +0.292 9 35 C. CRUTCHLOW +0.375 10 36 J. MIR +0.382

11.41 MORBIDELLIIIIIIIIIIIIII! MIGLIORE TEMPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 1:47.333, batte Nakagami di 59 millesimi e Quartararo di 68 millesimi. Vinales quarto a 0.140.

11.40 BANDIERA A SCACCHI.

11.49 Alex Marquez quarto a 0.154. Dovizioso scivola in dodicesima posizione, ora è fuori dal Q2.

11.39 Oliveira sesto a 0.233.

11.39 Alex Marquez e Oliveira minano l’accesso di Dovizioso al Q2.

11.38 Miller settimo a 0.379, Dovizioso nono e sempre aggrappato al Q2. Lecuona gli finisce dietro.

11.38 Bisogna stare attenti a Lecuona e Miller.

11.37 Dovizioso scivola in ottava posizione dopo gli inserimenti di Crutchlow (quinto) e Mir (settimo) ma è sempre dentro nel Q2.

11.36 DOVIZIOSOOOOOOOOO! CI RIESCEEEEEEEEEEEEE! Settimo a 0.486 da Nakagami! Entra nel Q2. Che turno di sofferenza, ma l’obiettivo sembra raggiunto…

11.35 Dovizioso insiste, deve dare tutto per entrare nel Q2. Ci sta provando.

11.34 Dovizioso si migliora ancora, è undicesimo a 1.019 di ritardo. Non basta ancora per entrare nel Q2, deve migliorarsi di altri tre decimi…

11.34 Ora Dovizioso accende una serie di caschi arancioni…

11.33 Vinales ottimo quarto a 0.202 da Nakagami, appena davanti a Rins e Mir.

11.33 Dovizioso non si sta migliorando…

11.33 Squillo di Maverick Vinales! Risale al sesto posto a 0.698, appena davanti a Petrucci.

11.32 Morbidelli accende un casco rosso al primo settore, poi commette un errore in avvio del terzo intermedio.

11.31 MORBIDELLIIIIIIIII! TERZO a 0.124 da Nakagami. Eccellente prestazione!

11.30 Si rilancia subito anche Dovizioso con le morbide.

11.30 Morbidelli è il primo a ripartire con la coppia di soft.

11.30 QUESTA LA CLASSIFICA QUANDO MANCANO 10 MINUTI AL TERMINE DEL TURNO.

1 30 T. NAKAGAMI 1:47.392 2 20 F. QUARTARARO +0.009 3 42 A. RINS +0.339 4 36 J. MIR +0.570 5 9 D. PETRUCCI +0.704 6 21 F. MORBIDELLI +0.841 7 44 P. ESPARGARO +0.942 8 27 I. LECUONA +0.961 9 73 A. MARQUEZ +1.044 10 4 A. DOVIZIOSO +1.097

11.28 Tutti fermi ai box, ci si prepara per la fase finale della FP3. Sarà battaglia per l’accesso diretto al Q2.

11.26 Dovizioso si migliora leggermente: decimo a 1.097, al momento è fuori dal Q2.

11.26 Petrucci strepitoso! Quinto a 0.704, tempo da accesso al Q2.

11.25 Nakagami davanti a tutti con 9 millesimi su Quartararo. Rins terzo a 0.339, Mir quarto a 0.570, Morbidelli quinto a 0.851. Dovizioso è decimo a 1.180 e si sta migliorando.

11.24 Miglior tempo di Takaaki Nakagami. Il centauro della Honda firma 1:47.392 e rifila 9 millesimi a Quartararo.

11.23 Dovizioso è al momento 16mo dnella classifica combinata, deve migliorsi di due decimi per entrare in top-10.

11.23 Mir risale in terza piazza a 0.561.

11.22 Nakagami show! Secondo a 9 millesimi da Quartararo, Morbidelli scivola in terza posizione.

11.22 Squillo di Andrea Dovizioso: ottavo a 1.171, ma non basta per entrare nel Q2. Deve crescere ancora.

11.22 Alex Marquez eccellente, si issa in terza piazza a 1.035, ma poi viene superato da Lecuona (a 0.952).

11.20 Brad Binder si inserisce in terza piaza a 1.094.

11.19 Giro stellare di Fabio Quartararo. Timbra un superlativo 1:47.401 e rifila 0.832 su Morbidelli. Rins terzo a 1.125, a otto millesimi Mir. Dovizioso scivola in undicesima posizione a 1.470.

11.18 Dovizioso in pista con le gomme soft, deve cercare il time-attack per entrare nella top-10 della classifica combinata.

11.17 Quartararo firma il miglior tempo! 1:48.171, supera Morbidelli di 62 millesimi.

11.15 Per il momento è il passo di Alex Rins a convincere maggiormente, ma le Yamaha e Mir sono molto vicini.

11.14 Morbidelli torna in pista con soft all’anteriore e media al posteriore. Quartararo e Marquez montano la coppia di soft. Rins, Mir, Dovizioso sono ancora ai box.

11.12 Chi è in crisi in questa mattinata è Maverick Vinales, soltanto 17mo a 1.2 secondi di ritardo.

11.11 CLASSIFICA DOPO 15 MINUTI.

1 21 F. MORBIDELLI 1:48.233 2 20 F. QUARTARARO +0.262 3 42 A. RINS +0.293 4 36 J. MIR +0.301 5 73 A. MARQUEZ +0.336 6 30 T. NAKAGAMI +0.462 7 9 D. PETRUCCI +0.494 8 5 J. ZARCO +0.508 9 88 M. OLIVEIRA +0.627 10 4 A. DOVIZIOSO +0.638

11.10 Rientrano tutti ai box dopo il primo quarto d’ora.

11.09 Dovizioso fa tre settori buoni, ma perde nell’ultimo. Sempre decimo a 0.638 da Morbidelli.

11.08 Sussulto di Alex Rins, terzo a 0.293 con 8 millesimi di vantaggio sul compagno di squadra Mir. Le Suzuki rispondono alle Yamaha.

11.07 Joan Mir risale in terza piaza a 0.301 da Morbidelli.

11.06 Ulteriore miglioramento di Franco Morbidelli! Timbra 1:48.233, fa 0.262 meglio di Quartararo e 0.336 meglio di Marquez.

11.05 Andrea Dovizioso si migliora ancora e sale in nona posizione a 0.438 da Morbidelli. Il forlivese sta crescendo…

11.04 MORBIDELLIIIII! Nuovo miglior tempo: 1:48.433, rifila 62 millesimi a Quartararo e adesso è virtualmente nel Q2.

11.03 Piccolo balzo in avanti di Dovizioso, è undicesimo a 0.732.

11.02 Morbidelli si migliora e si porta a 0.174 da Quartararo, ma è terzo perché Marquez è secondo a 74 millesimi dal leader.

11.01 Quartararo timbra un buon 1:48.495 e balza al comando con 0.254 su Morbuidelli, 0.459 su Nakagami e 0.557 su Mir.

11.00 MORBIDELLIIIIIII! Miglior tempo: 1:48.749, ha 0.205 su Nakagami e 0.437 su Petrucci. Dovizioso settimo a 0.831, sono comunque tempi più lenti di quelli visti ieri.

10.58 La prima girandola di tempi premia Quartararo: 1:49.599, sei millesimi su Morbidelli!

10.57 Dovizioso, Quartararo e Morbidelli montano soft all’anteriore e media al posteriore, gli altri big sono in pista con la coppia di soft.

10.56 Subito tutti in pista.

10.55 SEMAFORO VERDE. Incomincia la FP3 del GP di Teruel per la MotoGP.

10.53 Al momento i migliori dieci sono questi: Nakagami, Vinales, Crutchlow, Quartararo, Mir, A. Marquez, Rins, Lecuona, A. Espargarò, P. Espargarò.

10.50 Ormai è tutto pronto, cinque minuti al semaforo verde.

10.48 Sembra che la coppia di medie sia la scelta ottimale, anche se qualcuno sta valutando la soft al posteriore o all’anteriore.

10.46 In questa mattinata sarà importante anche provare le gomme e capire la giusta mescola per la gara.

10.44 Ricordiamo la classifica del Mondiale: Mir conduce con 121 punti, Quartararo a -6, Vinales a -12, Dovizioso a -15.

10.42 Va segnalato che si corre col sole, le temperature sono in aumento.

10.40 Quindici minuti all’inizio della FP3 della MotoGP. Intanto si sono concluse le prove libere 3 della Moto3.

10.38 Ieri hanno convinto anche con le Suzuki. Joan Mir (leader del Mondiale) e Alex Rins (vincitore settimana scorsa su questo circuito) sono pronti a dire la loro.

10.36 Le Honda hanno impressionanto, facendo registrare il miglior tempo in entrambe le sessioni di ieri con Alex Marquez e Takaaki Nakagami.

10.34 Le Yamaha hanno avuto un colpo di coda nella FP2 di ieri, Fabio Quartararo e Maverick Vinales sono riusciti a rientrare nella top-10 e puntano a fare bene. Decisamente più in difficoltà Franco Morbideli.

10.32 Andrea Dovizioso è il pilota che è andato maggiormente in crisi nella giornata di ieri. Il centauro della Ducati non è mai stato della partita ed è ampiamente fuori dai migliori 10: serve una reazione d’orgoglio.

10.30 In questa sessione si andrà a caccia del tempo per essere tra i migliori 10 e accedere così direttamente al Q2 delle qualifiche.

10.28 I piloti avranno a disposizione gli ultimi 45 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con la moto e per effettuare la messa a punto in vista di qualifiche e gara.

10.26 Si inizia alle ore 10.55. Si corre sul circuito di Aragon, nei pressi di Alcaniz (Spagna).

10.25 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Teruel 2020, tappa del Mondiale MotoGP.

Il programma del GP Teruel (24 ottobre) – La cronaca della FP1 – La cronaca della FP2 – La presentazione delle qualifiche

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA delle prove libere 3 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon i piloti e le squadre spingeranno al massimo per ottenere la miglior prestazione possibile e avere una posizione in griglia di partenza degna di questo nome.

In MotoGP il contesto è tutto da chiarire. Se si guarda alla velocità pura, la Yamaha può ambire alla pole-position con lo spagnolo Maverick Vinales e il francese Fabio Quartararo, ma attenzione alla Honda: il giapponese Takaaki Nakagami, il britannico Cal Crutchlow e lo spagnolo Alex Marquez hanno messo in mostra una grande velocità su questo tracciato e pertanto potrebbero essere loro una sorta di mina vagante. Ovviamente, gli iberici Joan Mir e Alex Rins sono pronti ad approfittare sulla Suzuki. La moto di Hamamatsu è quella che in percorrenza raggiunge le velocità più alte, ma nello stesso tempo non riscalda a sufficienza le gomme per il time-attack. Vedremo se questo andamento si confermerà oggi.

Sperano di cambiare lo spartito in Ducati. La situazione è molto complicata e i problemi sono sempre relativi allo sfruttamento delle gomme. La truppa di Borgo Panigale è molto in difficoltà perché le ataviche criticità della GP20 in percorrenza di curva sono da associare all’adattamento nullo con le coperture francesi. Risultato? Manca velocità e Andrea Dovizioso l’ha detto chiaramente al termine dei turni di libere. Sarà necessario un colpo di coda importante perché si prevede un fine settimana molto complicato.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA delle prove libere 3 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.55 con la FP3, mentre la FP4 è prevista alle ore 14.10 a precedere le qualifiche. Buon divertimento!

