LIVE MotoGP, GP Teruel 2020 in DIRETTA: FP3 in tempo reale, Dovizioso si gioca l’accesso al Q2

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA delle prove libere 3 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Aragon i piloti e le squadre spingeranno al massimo per ottenere la miglior prestazione possibile e avere una posizione in griglia di partenza degna di questo nome.

In MotoGP il contesto è tutto da chiarire. Se si guarda alla velocità pura, la Yamaha può ambire alla pole-position con lo spagnolo Maverick Vinales e il francese Fabio Quartararo, ma attenzione alla Honda: il giapponese Takaaki Nakagami, il britannico Cal Crutchlow e lo spagnolo Alex Marquez hanno messo in mostra una grande velocità su questo tracciato e pertanto potrebbero essere loro una sorta di mina vagante. Ovviamente, gli iberici Joan Mir e Alex Rins sono pronti ad approfittare sulla Suzuki. La moto di Hamamatsu è quella che in percorrenza raggiunge le velocità più alte, ma nello stesso tempo non riscalda a sufficienza le gomme per il time-attack. Vedremo se questo andamento si confermerà oggi.

Sperano di cambiare lo spartito in Ducati. La situazione è molto complicata e i problemi sono sempre relativi allo sfruttamento delle gomme. La truppa di Borgo Panigale è molto in difficoltà perché le ataviche criticità della GP20 in percorrenza di curva sono da associare all’adattamento nullo con le coperture francesi. Risultato? Manca velocità e Andrea Dovizioso l’ha detto chiaramente al termine dei turni di libere. Sarà necessario un colpo di coda importante perché si prevede un fine settimana molto complicato.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA delle prove libere 3 del GP di Teruel, round del Mondiale 2020 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 10.55 con la FP3, mentre la FP4 è prevista alle ore 14.10 a precedere le qualifiche. Buon divertimento!

