Griglia di partenza MotoGP, GP Teruel 2020: risultati e classifica qualifiche. Secondo Franco Morbidelli, indietro gli altri italiani

Il Motomondiale 2020 vedrà culminare domani, domenica 25 ottobre, il fine settimana del GP di Teruel, con la gara che si disputerà al MotorLand, e sarà valida come come undicesima del calendario della MotoGP. Secondo Franco Morbidelli, 17° Andrea Dovizioso, 18° Francesco Bagnaia, 19° Danilo Petrucci, ancora out causa Coronavirus Valentino Rossi.

GRIGLIA DI PARTENZA GP TERUEL MOTOGP 2020

1 T. NAKAGAMI 1:46.882

2 F. MORBIDELLI +0.063

3 A. RINS +0.273

4 M. VIÑALES +0.359

5 J. ZARCO +0.415

6 F. QUARTARARO +0.444

7 C. CRUTCHLOW +0.49

8 M. OLIVEIRA +0.627

9 P. ESPARGARO +0.637

10 A. MARQUEZ +0.721

11 I. Lecuona +0.739

12 J. Mir +0.760

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 342.9 1’47.372 0.301 / 0.069

14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 347.3 1’47.394 0.323 / 0.022

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 342.9 1’47.478 0.407 / 0.084

16 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1’47.585 0.514 / 0.107

17 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.3 1’47.747 0.676 / 0.162

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 345.0 1’47.759 0.688 / 0.012

19 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 346.1 1’47.855 0.784 / 0.096

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 345.0 1’48.114 1.043 / 0.259

21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’48.402 1.331 / 0.288

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse