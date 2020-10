MotoGP, risultati FP1 GP Teruel 2020: Honda impressiona con Alex Marquez davanti a Nakagami, 5° Morbidelli, lontano Dovizioso

Alex Marquez si conferma in grande spolvero e comincia alla grande il secondo weekend consecutivo di gara ad Aragon, stampando il miglior tempo assoluto della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Teruel 2020, undicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Honda HRC, reduce da due podi consecutivi (i primi della carriera nella top class), si è reso protagonista di un turno mattutino di alto profilo in cui ha fermato il cronometro in 1’48″184 montando una gomma soft al posteriore per poi scivolare senza conseguenze proprio all’ultimo giro mentre si stava ulteriormente migliorando.

Honda sugli scudi al MotorLand anche con il brillante secondo posto del giapponese Takaaki Nakagami (Team LCR Idemitsu), capace di inserirsi a 438 millesimi dal futuro compagno di squadra utilizzando però una combinazione standard di pneumatici rispetto alla concorrenza (soft davanti, media al posteriore). Segnali incoraggianti in casa Suzuki per il nuovo leader del campionato Joan Mir, terzo a 809 millesimi dalla vetta con un run in progressione e quindi estremamente interessante in ottica gara. La grande sorpresa della mattinata è però rappresentata dal quarto posto del tedesco Stefan Bradl, che si fa vedere nelle zone alte della classifica in FP1 con la Honda sfruttando una coppia di gomme morbide nuove.

Yamaha meno brillante rispetto alle prove libere dello scorso weekend, con Franco Morbidelli 5° a 0.916 e Maverick Vinales 6° a 0.992, mentre Fabio Quartararo ha lavorato sul passo per provare a risolvere le criticità emerse nell’ultimo GP dovendosi accontentare del 17° posto provvisorio a 1.437 dalla testa (ma con qualche dato positivo legato alla costanza di rendimento sulla lunga distanza). Grande difficoltà per le Ducati, con il solo Jack Miller capace di entrare nella top10 al contrario dei vari Danilo Petrucci (14°), Andrea Dovizioso (15°) e Francesco Bagnaia (21°), tutti in affanno nel tentativo di fare uno step avanti rispetto ad Aragon 1.

CLASSIFICA FP1 GP TERUEL 2020 MOTOGP

1 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 345.0 1’48.184

2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.7 1’48.622 0.438 / 0.438

3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 337.5 1’48.993 0.809 / 0.371

4 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1’49.003 0.819 / 0.010

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.5 1’49.100 0.916 / 0.097

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.9 1’49.176 0.992 / 0.076

7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 350.6 1’49.211 1.027 / 0.035

8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 344.0 1’49.305 1.121 / 0.094

9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 340.7 1’49.346 1.162 / 0.041

10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 342.9 1’49.356 1.172 / 0.010

11 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 344.0 1’49.360 1.176 / 0.004

12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1’49.372 1.188 / 0.012

13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.9 1’49.442 1.258 / 0.070

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 342.9 1’49.482 1.298 / 0.040

15 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 338.6 1’49.501 1.317 / 0.019

16 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 347.3 1’49.512 1.328 / 0.011

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1’49.621 1.437 / 0.109

18 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’49.727 1.543 / 0.106

19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.6 1’49.962 1.778 / 0.235

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 337.5 1’50.215 2.031 / 0.253

21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 347.3 1’50.251 2.067 / 0.036

