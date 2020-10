LIVE F1, GP Eifel 2020 in DIRETTA: la Ferrari sogna il podio con Leclerc, Hamilton punta al primato di Schumacher

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1. Sul celebre e storico tracciato del Nurburgring (Germania) siamo pronti a godere di una gara palpitante e dall’esito non scontato.

L’appuntamento potrebbe risultare storico, in quanto nella giornata odierna Lewis Hamilton avrà l’opportunità di eguagliare Michael Schumacher come pilota più vincente di tutti i tempi. Il britannico si è infatti spinto a 90 successi in carriera, portandosi a una sola lunghezza dal primato assoluto del tedesco, che quindi potrebbe essere raggiunto proprio sul tracciato edificato a poche decine di chilometri dal suo borgo natale di Kerpen. Per il trentacinquenne inglese, tuttavia, non c’è alcun tappeto rosso steso verso la vittoria, in quanto ieri ha mancato la pole position, venendo sonoramente battuto dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese, già vincitore dell’ultimo GP disputato in Russia, sogna di rovinare nuovamente la festa al più blasonato team mate, rimandando ulteriormente l’aggancio di Lewis a Schumi nella graduatoria all-times.

Peraltro la gara si annuncia piena di incognite. La cancellazione di entrambi i turni di prove libere del venerdì, ha di fatto impedito a tutte le squadre di svolgere un lavoro approfondito sugli assetti a serbatoio pieno. Quindi ci sarà una variabile impazzita, in quanto il set-up delle monoposto sarà più empirico del solito. In casa Ferrari si guarda con speranza alla gara di oggi. Ieri la SF1000 si è dimostrata inaspettatamente competitiva, guadagnandosi il ruolo di terza forza in campo con Charles Leclerc, il quale scatterà dalla quarta posizione in griglia. Mai, in questo 2020, una Rossa era partita così bene. Più indietro Sebastian Vettel, che prenderà il via dall’undicesima casella. L’augurio è che le vetture di Maranello possano confermare quanto di buono fatto nella giornata di sabato, ma la verità è che non ci sono garanzie al riguardo.

OA Sport di offre la DIRETTA LIVE del GP dell’Eifel, round del Mondiale 2020 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 14.10. Buon divertimento!

