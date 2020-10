LIVE Berrettini-Altmaier 2-6 6-7 4-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’azzurro cede in tre set al tedesco ed esce di scena a Parigi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE QUI! Altmaier fa suo il match in tre set, 6-2 7-6 (5) 6-4 e approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Eliminato un Matteo Berrettini apparso poco lucido quest’oggi.

40-30 Match-point Altmaier, dritto lungo di Berrettini.

30-30 Dritto in corridoio di Altmatier dopo un servizio robusto.

30-15 Dritto in rete di Berrettini.

15-15 Rovescio vincente di Altmaier.

0-15 Rovescio in corridoio del tedesco n.186 ATP.

4-5 Berrettini tiene il turno di battuta, ora Altmaier servirà per il match.

40-15 Servizio centrale vincente di Berrettini.

30-15 Lob lungo del tedesco con il rovescio da fondo campo.

15-15 Dritto lungo linea vincente dell’azzurro.

0-15 Non passa la stop volley di Berrettini.

5-3 Altmaier. Il tedesco chiude il game con un ace e si garantisce la possibilità di andare a servire per il match.

40-15 Risposta di rovescio lunga di Berrettini sulla seconda di Altmaier.

30-15 Prima centrale robusta del tedesco.

15-15 Errore con il rovescio di Altmaier.

15-0 Rovescio largo dell’azzurro.

3-4 Berrettini tiene il servizio.

40-15 Buona la prima del romano.

30-15 Smorzata in back in rete dell’azzurro.

30-0 Due buoni dritti di Berrettini.

2-4 Secondo game a zero consecutivo vinto dal tedesco che consolida il break di vantaggio.

40-0 Nono punto di fila per il tedesco.

30-0 Buona la prima di Altmaier.

15-0 Rovescio lungo di Berrettini sulla seconda del teutonico.

2-3 Arriva il break di Altmaier nel terzo set, game a zero vinto dal tedesco.

0-40 Tre palle break Altmaier, il nastro si porta via il dritto dell’azzurro.

0-30 Dritto in rete di Berrettini.

0-15 Passante vincente di Altmaier con il dritto, Berrettini poco dinamico in questo momento della partita.

2-2 Palla corta di Altmaier con Berrettini che arriva tardi sul recupero.

AD-40 Colpo in back molto corto di Berrettini.

40-40 Risposta di Berrettini sulla seconda di Altmaier, seconda parità.

AD-40 Smash del teutonico e risposta in rete di Berrettini con il rovescio difensivo.

40-40 Altmaier si salva con il servizio.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Rovescio in rete di Altmaier.

30-30 Doppio fallo di Altmaier.

15-30 Rovescio in rete di Altmaier dopo la smorzata del romano.

15-15 Gran rovescio in diagonale di Altmaier.

0-15 Non passa la smorzata del tedesco.

2-1 Smorzata vincente in back dell’azzurro.

AD-40 Servizio/dritto di Berrettini sulla seconda.

40-40 Rovescio in rete dell’azzurro.

40-30 Risposta rigida del tedesco sulla prima di Berrettini.

30-30 Gran risposta del teutonico.

30-15 Prima esterna di Berrettini e risposta in corridoio di Altmaier con il dritto.

1-1 Rovescio in rete di Berrettini, Altmaier tiene il primo turno al servizio nel terzo set.

AD-40 Buona la prima del tedesco.

40-40 Rovescio in corridoio di Berrettini sulla seconda del tedesco, si va ai vantaggi.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Sbaglia questa volta la volèe Altmaier.

30-30 Altmaier gioca bene sotto rete e chiude con la volèe di rovescio.

15-30 Rovescio lungo linea vincente di Berrettini.

15-15 Serve and volley di Altmaier.

0-15 Sbaglia con il rovescio Altmaier.

1-0 Berrettini tiene il primo game del terzo set a zero con il quarto ace della sua partita.

40-0 Largo il rovescio di Altmaier dopo il dritto deviato dal nastro di Berrettini.

30-0 Volèe vincente dell’azzurro.

15-0 ACE DI BERRETTINI! Il terzo.

INIZIO TERZO SET

12.44 Giocatori di nuovo in campo.

12.42 Rientrano negli spogliatoi i giocatori. Ora Matteo Berrettini dovrà provare a risalire dopo i due set conquistati dal tedesco.

FINE SECONDO SET

5-7 Buona la prima del tedesco, Altmaier vince il tie-break e si porta sul 2-0 dopo 1 ora e 33 di gioco.

5-6 Buona la prima dell’azzurro.

4-6 Due Set-point Altmaier, smorzata in rete di Berrettini.

4-5 Passante vincente in rovescio di Berrettini.

3-5 Buona prima anche per il tedesco che trova di nuovo la linea.

3-4 Prima esterna profonda dell’azzurro.

2-4 Altmaier trova di nuovo la riga sulla risposta al servizio dell’azzurro. Si gira con il tedesco avanti di un mini-break.

2-3 Risposta lunga di Berrettini sulla seconda del teutonico.

2-2 Passante sulla linea di Altmaier dopo il controllo del giudice di sedia.

2-1 Smorzata di dritto del romano.

1-1 Il tedesco recupera sulla palla corta dell’azzurro.

1-0 Rovescio in rete di Altmaier.

6-6 Berrettini tiene il servizio e porta il secondo set al tie-break.

AD-40 Prima sulla riga esterna dell’azzurro.

40-40 Errore di Berrettini con lo smash, vantaggi.

40-30 Due volèe di Berrettini che intercetta i tentativi di passante di Altmaier.

30-30 Palla corta ben giocata da Berrettini che risale dallo 0-30,

15-30 Due ottimi dritti del romano e chiusura con lo smash.

0-30 Doppio fallo di Berrettini, ora in difficoltà dopo i due game precedenti con cui Altmaier ha invertito l’inerzia del set.

0-15 Nastro sfavorevole all’azzurro sul dritto.

5-6 Game a zero e sorpasso Altmaier per la prima volta nel secondo set.

40-0 Tre palle del 6-5 per il tedesco.

30-0 Altra buona prima del teutonico.

15-0 Prima vincente di Altmaier, ottavo punto consecutivo del tedesco al servizio che dopo aver recuperato il break ora serve per garantirsi il tie-break.

5-5 Break Altmaier, passante vincente in dritto del tedesco.

30-40 Dritto in rete di Altmaier, annullata la prima palla break.

15-40 Due palle-break Altmaier, dritto in rete di Berrettini.

15-30 Smorzata in rete dell’azzurro dopo la battuta.

15-15 Rovescio in diagonale profondo di Altmaier che poi chiude in smash.

15-0 Altmaier non controlla la risposta sul servizio del romano.

5-4 Anche il tedesco chiude a zero il proprio turno di battita. Ora Berrettini servirà per il secondo set.

40-0 Ace di Altmaier, il terzo della partita per il tedesco.

30-0 Scappa in corridoio il dritto difensivo di Berrettini.

15-0 Altmaier trova la riga di fondo con il rovescio.

5-3 Game a zero Berrettini che si garantisce la possibilità di andare a servire per il secondo set.

40-0 ACE DI BERRETTINI! Il secondo della partita per l’azzurro.

30-0 Rovescio out di Altmaier che prova a far passare la palla all’esterno della rete.

15-0 Stop volley di dritto di Berrettini.

4-3 Tre prime consecutive di Altmaier che tiene il servizio dopo aver annullato una palla break a Berrettini.

AD-40 Buona prima del tedesco.

40-40 Ace centrale di Altmaier con il giudice di sedia che scende a controllare il segno.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Risposta profonda dell’azzurro e Altmaier stecca con il destro.

30-30 Berrettini trova un grande angolo con il dritto.

30-15 Prima robusta di Altmaier.

15-15 Berrettini si apre il campo con il rovescio e chiude con il dritto.

15-0 Smash di Altmaier.

4-2 Lungo scambio che si chiude con un dritto in rete di Altmaier.

40-30 Rovescio in rete di Berrettini, seconda palla del 4-2.

40-15 Risposta lunga di rovescio di Altmaier sulla seconda del n.8 ATP.

30-15 Dritto out di Berrettini in accelerazione.

30-0 Scambio sotto rete dopo una smorzata in rovescio dell’azzurro che si porta a casa il punto in volèe.

15-0 Servizio a uscire e smorzata di dritto di Berrettini.

3-2 Il tedesco tiene il turno in battuta con quattro punti consecutivi.

40-30 Altmaier risale dallo 0-30 e ora avrà la palla per portarsi sul 2-3.

30-30 Stecca con il dritto l’azzurro.

15-30 Volèe di dritto vincente di Altmaier.

0-30 Gran risposta in rovescio di Berrettini.

3-1 Buona la prima dell’azzurro che tiene il servizio.

AD-40 Non riesce la stop volley in ginocchio ad Altmaier sul rovescio di Berrettini.

40-40 Rovescio lungo linea di Altmaier, seconda parità.

AD-40 Non risponde il tedesco sulla prima del n.8 ATP.

40-40 Errore di Berrettini con il dritto, si va ai vantaggi.

40-30 Berrettini attacca poi scende a rete e chiude in volèe.

30-30 Rovescio lungo linea di Altmaier che risale nel punteggio.

30-15 Dritto in corridoio dell’azzurro.

30-0 Comoda stop volley di dritto di Berrettini.

15-0 Lungo il recupero di Altmaier, Berrettini lo legge e lascia passare.

2-1 Lungo il dritto di Berrettini, Altmaier muove il punteggio nel secondo set.

40-15 Dritto vincente del tedesco.

30-15 Buona la prima di Altmaier, Berrettini continua a faticare sulla risposta di rovescio.

15-15 Rovescio in rete di Berrettini.

0-15 Lungo il dritto di Altmaier.

2-0 Berrettini tiene il servizio a 0 e consolida il break di vantaggio, ottimo avvio di secondo set per il numero 1 azzurro.

40-0 Buona la prima dell’azzurro! Tre palla per consolidare il break di vantaggio.

30-0 Accelerazione di Berrettini con il dritto e risposta lunga di Altmaier con il rovescio.

15-0 Servizio e palla corta ben giocata dal romano.

1-0 SUBITO BREAK BERRETTINI NEL SECONDO SET! Errore con il rovescio del tedesco.

15-40 Stecca con il dritto l’azzurro.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI! Smorzata in rete del tedesco.

0-30 Errore con il rovescio di Altmaier.

0-15 L’azzurro conquista il primo punto del secondo set.

INIZIO SECONDO SET

FINE PRIMO SET

2-6 Stecca con il dritto Berrettini, Altmaier conquista in 32 minuti un primo set giocato male dall’azzurro.

40-AD Set-point Altmaier, errore grossolano dell’azzurro sotto rete.

40-40 Errore con il dritto di Berrettini, vantaggi.

40-30 Servizio/dritto di Berrettini.

30-30 Rovescio lungo linea vincente di Altmaier.

30-15 Rovescio ben colpito da Berrettini che poi chiude in volèe sotto rete.

15-15 Risposta lunga di Altmaier sulla seconda dell’azzurro.

0-15 Errore con il dritto di Berrettini.

2-5 Altmaier tiene il servizio conducendo lo scambio e chiudendo con il dritto.

40-15 Prima vincente di Altmaier.

30-15 Altro rovescio in rete del romano.

15-15 Rovescio in back in rete di Berrettini.

0-15 Dritto in rete di Altmaier.

2-4 Secondo turno di battuta consecutivo a 0 per Berrettini!

40-0 L’azzurro si apre il campo con il servizio poi chiude con il dritto.

30-0 Si perde in corridoio il dritto lungo linea del tedesco.

15-0 Rovescio lungo di Altmaier.

1-4 Il tedesco si salva con il servizio dopo aver annullato con un po’ di fortuna la palla del contro-break a Berrettini.

AD-40 Buona la prima del tedesco.

40-40 Altmaier stecca il dritto ma riesce a trovare comunque la linea e poi chiude con il dritto, si scusa poi il tedesco che annulla la palla break.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! Non passa il back di Altmaier.

30-30 Smash di Berrettini!

30-15 Rovescio in rete di Berrettini.

15-15 Berrettini recupera la smorzata del tedesco.

15-0 Rovescio dal centro di Altmaier che poi scende a rete chiudendo in volèe sul dritto difensivo dell’azzurro.

1-3 Game a zero di Matteo Berrettini che finalmente entra in partita!

40-0 Pallonetto corto di Altmaier e smash di Berrettini.

30-0 Seconda buona prima di Berrettini e rovescio lungo di Altmaier.

15-0 Buona la prima del n.8 ATP:

3-0 Altmaier. Errore di Berrettini con il rovescio. Il tedesco tiene a 15 il turno di battuta e consolida il break di vantaggio.

40-15 Rovescio in rete di Berrettini.

30-15 Ace di Altmaier.

15-15 Rovescio di Altmaier che Berrettini non riesce a leggere.

0-15 Doppio fallo del tedesco al servizio.

0-2 Break Altmaier, volèe in rete del romano.

30-40 L’azzurro annulla anche la seconda palla break in volèe.

15-40 Berrettini annulla la prima palla break con il servizio.

0-40 Rovescio centrale profondo di Altmaier, tre-palle break per il teutonico.

0-30 Un po’ macchinoso l’azzurro in questo avvio di partita, dritto in rete.

1-0 Altmaier. Rovescio lungo linea vincente del tedesco che tiene il primo turno in battuta del match.

40-30 Berrettini arriva sulla palla corta del tedesco e trova il tocco vincente in slice.

40-15 Buona la prima di Altmaier.

30-15 Scappa il rovescio al tedesco.

30-0 Buona la prima di Altmaier.

15-0 Rovescio out di Berrettini, il primo punto del match è del tedesco.

INIZIA LA PARTITA!

11.05 Sarà Daniel Altmaier ad iniziare con il servizio.

11.03 I due tennisti entrano in campo per il riscaldamento, il match dovrebbe iniziare intorno alle ore 11.10.

11.00 Giornata soleggiata oggi a Parigi, il programma degli incontri dovrebbe dunque proseguire abbastanza liscio rispetto a ieri, dove la pioggia pomeridiana ha costretto ad una pausa di oltre due ore Lorenzo Sonego contro Taylor Fritz quando il peimontese era avanti di due set. Il n.46 ATP ha poi conquistato il match al terzo set con un tie-break lunghissimo concluso sul 19-17.

10.55 Contro il tedesco classe 1998 n.186 ATP proveniente dalle qualificazioni, Matteo Berrettini, n.8 al mondo proverà a tornare agli ottavi di finale per la prima volta in 3 presenza, il romano è già arrivato al terzo turno a Parigi nel 2018, dove riuscì a strappare un set contro Dominic Thiem, poi secondo classificato del torneo vinto dal re della terra rossa Nadal.

10.50 Questi gli incontri previsti oggi, Day 7 del Roland Garros 2020:

Settima giornata a Parigi 🎾 🇫🇷 Oggi si chiude il 3° turno: Berrettini a caccia del pass per gli ottavi 💪 🇮🇹 Tutti i match del @rolandgarros sono LIVE su https://t.co/PeKh3uq59R ed Eurosport Player a partire dalle 11:00 💻🖥️📲#EurosportTENNIS | #RolandGarros pic.twitter.com/1H3y3v4a0O — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 3, 2020

10.45 Nella giornata di ieri, due tennisti azzurri hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale, Lorenzo Sonego ha eliminato l’americano Taylor Harry Fritz mentre Jannik Sinner ha superato l’argentino Federico Coria, Simone Travaglia e Marco Cecchinato si sono invece fermati al terzo turno rispettivamente contro Rafael Nadal e Alexander Zverev.

10.40 Se Berrettini riuscirà ad accedere agli ottavi di finale, incontrerà il vincitore del derby spagnolo tra Roberto Bautista-Agut e Pablo Carreno-Busta, il match tra i due tennisti iberici si giocherà in contemporanea a quello fra l’azzurro e il tedesco sul Court Suzanne-Lenglen.

10.35 L’incontro aprirà la giornata a Parigi sul centrale Philippe Chatrier, l’inizio è previsto per le ore 11.00.

10.30 Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Berrettini e Daniel Altmaier, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020.

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Matteo Berrettini e Daniel Altmaier, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. Il tennista romano n.8 ATP cerca la qualificazione agli ottavi di finale contro il giovane tedesco classe 1998.

Berrettini è arrivato a questo punto dello Slam parigino dopo aver superato il canadese Pospisil al primo turno con un 3-0 in 1 ora e 50 (6-3 6-1 6-3) e il sudafricano George Harris Lloyd, n.90 ATP lo scorso giovedì in 4 set, 6-4 4-6 6-2 6-3 in 2 ore e 43 minuti di gioco. Sulla strada che porta agli ottavi di finale il numero 1 italiano, testa di serie n.7 del seeding a Parigi, si troverà davanti il tedesco Daniel Altmaier, n.186 ATP.

Dopo essere approdato al tabellone principale dalle qualificazioni, Altmaier è arrivato al terzo turno eliminando prima lo spagnolo Feliciano Lopez con un 7-6 (1) 6-4 6-4 in 2 ore e 40 e poi a sorpresa il connazionale Jan-Lennard Struff nel derby teutonico, 6-3 7-6 (4) 6-3 in 2 ore e 35 minuti di gioco. Tra Berrettini e Altmaier non c’è nessun precedente diretto. Chi uscirà vittorioso dall’incontro affronterà agli ottavi di finale il vincitore del derby spagnolo tra Roberto Bautista-Agut e Pablo Carreno-Busta, rispettivamente n.10 e n.18 ATP e teste di serie n.10 e 17 del tabellone.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Matteo Berrettini e Daniel Altmaier, valido per il terzo turno del Roland Garros 2020. La gara si giocherà sul centrale e inaugurerà la giornata di sabato 3 ottobre a partire dalle ore 11.00, buon divertimento!

