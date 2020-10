Roland Garros 2020: Berrettini a caccia degli ottavi e come lui Djokovic e Tsitsipas

Si completano oggi i match del terzo turno al Roland Garros 2020. Dopo aver portato un fantastico terzetto agli ottavi di finale dello Slam parigino (Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Martina Trevisan), l’Italia cerca anche il poker e si affida al suo numero uno, Matteo Berrettini. Il romano parte nettamente favorito contro il qualificato tedesco Daniel Altmaier, in un match che il numero otto del mondo deve assolutamente vincere per raggiungere per la prima volta la seconda settimana anche a Parigi.

Compito abbastanza semplice anche per Novak Djokovic. Il numero uno del mondo è apparso finora un rullo compressore ed il colombiano Daniel Elahi Galan Riveros potrebbe interpretare il ruolo della vittima sacrificale. Un terzo turno abbordabile anche per Stefanos Tsitsipas, visto che il greco se la dovrà vedere con lo sloveno Aljaz Bedene.

I match più interessanti sono senza dubbio il derby spagnolo tra Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta, con il vincente che potrebbe affrontare Berrettini negli ottavi; ma anche altre due sfide Rublev-Anderson e Dimitrov-Carballes Baena.

Nel tabellone femminile regna davvero l’incertezza, soprattutto nella parte bassa, che è quella coinvolta in questo sabato. Tornano in campo Garbine Muguruza e Petra Kvitova, che se la vedranno rispettivamente con l’americana Collins e con la canadese Fernandez. Il match di cartello dovrebbe essere quello tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur.

Foto: LaPresse